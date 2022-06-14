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俄烏戰爭美國升息 技嘉葉培城：穩健原則管理風險

2022/6/14 09:48（6/14 10:06 更新）
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板卡廠技嘉14日召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣12元。中央社記者吳家豪桃園攝 111年6月14日
板卡廠技嘉14日召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣12元。中央社記者吳家豪桃園攝 111年6月14日
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（中央社記者吳家豪台北14日桃園電）技嘉今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣12元。展望今年，董事長葉培城表示，俄烏戰爭帶來不確定性，且美國升息恐影響客戶投資決策，技嘉將秉持穩健運營的原則，並妥善管理風險。

主機板與顯示卡廠技嘉2021年合併營收達新台幣1219.05億元，年增44.09%；營業毛利295.9億元，年增1.05倍；歸屬於母公司稅後純益133.38億元，年增2.05倍；每股盈餘21.01元。

葉培城在營業報告書指出，展望2022年，雖然部分國家已開始展開嘗試與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒共存，讓民眾的生活消費型態及企業運營安排能趨於穩定，但技嘉集團及許多供應商的主要生產據點運作，仍可能受到當地政府疫情管制的影響。

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葉培城也提到，俄烏衝突除直接影響廠商對兩國的出貨及市場開拓外，會不會進一步演變成不同國家集團相互間的貿易戰或科技戰，進而牽動全球供應鏈的重組，仍有相當的不確定性。再者，美國今年以升息對抗通膨的態勢已經基本確定，預計將影響技嘉客戶的投資決策。

另一方面，葉培城表示，人工智慧、5G、物聯網、雲計算技術及相關應用，預計仍將對電腦、資訊、通信相關軟硬體廠商迎來新一波成長動能。面對機會與挑戰並存的大環境，技嘉將秉持穩健運營的原則，與其他廠商競逐成長機會，並妥善管理風險。（編輯：楊蘭軒）1110614

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