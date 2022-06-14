台積電ADR破底 早盤股價跌至507元市值13.14兆
2022/6/14 09:15（6/14 09:22 更新）
台積電14日股價表現疲弱，早盤達507元，逼近前波低點505元，市值滑落至13.14兆元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹14日電）美股持續重挫，費半指數大跌5.61%，台積電ADR一度達85.02美元，創波段新低。台積電今天股價表現疲弱，早盤達507元，逼近前波低點505元，市值滑落至13.14兆元。
投資人憂心美國聯邦準備理事會（Fed）將大幅升息，因應通貨膨脹飆高，美股再度全面下挫。道瓊工業指數大跌876.05點，跌幅2.79%；那斯達克指數下跌530.79點，跌幅4.68%；費城半導體指數下跌158.97點，跌幅達5.61%。
台積電美國存託憑證（ADR）一度達85.02美元，創1年來新低，終場跌幅收斂，收在85.55美元，下跌3.13美元，跌幅3.53%。若以台積電13日收盤價新台幣516元計，台積電ADR折價約1.37%。
台積電今天股價持續走弱，早盤達507元，下跌9元，逼近前波低點505元，市值縮水2333億元，滑落至13.14兆元，並影響大盤指數約75點。（編輯：楊凱翔）1110614
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