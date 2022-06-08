台積電今年業績看增30% 股東會關鍵重點一次看

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（中央社記者張建中新竹8日電）眾所矚目的台積電股東常會今天登場，儘管通膨影響電腦等市場需求趨緩，台積電董事長劉德音與總裁魏哲家對今年營運表現與未來展望依然樂觀。

劉德音說，目前產能還是非常滿，今年營收可望成長30%。魏哲家表示，台積電正處於絕佳地位，掌握結構性成長。以下是台積電股東會的9大關鍵重點。

● 通膨影響與需求狀況如何？

目前世界上通膨確實持續中，最近發生的俄烏戰爭與中國一些城市封控，造成供應限制都是原因之一。通膨雖然還在高點，不過已有趨緩，對半導體產業沒有直接影響，可能過一段時間會對需求造成影響，將密切觀察。

消費性及電腦需求疲軟，半導體產業鏈庫存修正進行中，不過，車用與高效能運算需求穩定，有些超出供應能力，台積電持續修正生產計畫，進行產品出貨轉換，產能還是非常滿。

不計記憶體的全球半導體市場營收今年將成長9%，晶圓製造市場成長約20%，台積電今年營收將成長30%左右。客戶對先進和特殊製程強勁需求，將驅動業績成長。

● 未來5到10年成長方向與願景？

人類生活數位化轉型，加上智慧手機與車用內含半導體快速增加，半導體產業未來10年有很好的機會。將利用半導體產業成長的機會，提升台積電成長，當中技術領先非常重要。台積電耕耘30多年，且自主研發，現在居技術領先地位。

半導體產業的特性是不管花多少錢、用多少人，都無法模仿的，要經年累月去累積，台積電20年前，技術距最先進的技術約2世代，花了20年才超越，這是堅持自主研發的結果。

台積電不會掉以輕心，研發支出會持續增加，台積電3奈米製程將會是相當領先，2奈米正在發展中，尋找解決方案。

希望台積電有吸收全世界人才的能力，在快速成長後，要向全球布局方向走。台積電的責任是釋放半導體創新能量，客戶需要台積電的技術生產產品，希望台積電能成為世界的台積電，釋放全世界的創新。

來自5G及高效能運算相關應用大趨勢，對台積電高效能運算、智慧手機、車用電子及物聯網相關應用的強烈需求，台積電正處於絕佳地位，掌握結構性成長。

● 是否調漲晶片價格？

定價策略都有跟客戶好好溝通，不隨著其他競爭者動作而定策略，是看策略性不是市場即時反應，提供相當大的價值幫助客戶成功，當然也得到良好回報。

● 全球布局與新廠地點評估如何？

台積電持續評估各地可能建廠方案，海外建廠以客戶需求為主要考量，台積電已在美國及日本開始建廠，歐洲客戶比較少，目前繼續評估中，沒有具體方案。

美國人力招募沒有問題，相關補助案還在國會討論，並不會影響美國廠建廠進度。

● 如何看待美國與日本及韓國合作？

美國總統拜登日前拜訪日本及韓國，討論多方面合作，美國與台灣有不同形式的合作。美國與日本及韓國合作目標不是超越台積電，而是保障美國貿易、科技成長，台灣絕對是合作的一部分，對台灣不會是威脅。

● 如何看待地緣政治風險？

台積電會跟各國政府有相當溝通，包括台灣政府，而台灣也尊重台積電的商業決定，目前還在持續觀察和應變之中，請大家放心。

● 台積電股價是否受委屈？

台積電股價今年以來從新台幣688元跌至今天的544元，希望股東看台積電股價是看長期，不是只有台積電股價下跌，高科技股都下跌。

隨著疫情受到控制，原來消費者在家裡買的物件產品，就轉為看電影或其他餐廳消費，服務消費大於原來貨品消費，是造成科技股下跌原因。

台積電的表現和績效仍然非常好，相對其他高科技股價下跌也是消費者暫時改變，應該是短期的現象。

● 股息何時能夠提高？

原來是希望股息能一直增加，現在看起來資本支出這麼大，明年資本支出絕對會超過400億美元，淨現金流量非常低，希望能賺得更多一點，除支付資本支出，也能支付更多股息。股息方面絕對會以股東的感受為主要考量，董事會會仔細討論。

● 是否擔心電力短缺？

不會擔心無電力可生產，台積電在電力方面和經濟部及台電都有超過十年的長期計畫。但容易跳電確實是現在看到的現象，政府努力調整中，台積電也在努力應付。

台積電每個廠區都有備用電力，是燒柴油的發電機，政府也希望在供電危險時，台積電配合啟動發電到台電電網，讓一般人有更穩定的電，這部分會持續做。

台積電未來會持續增加備用電量，除了增加柴油發電機，也會擴充更大備用能量，包括天然氣的發電機，都是因應未來電力不足的可能方法，台積電這部分持續和政府合作，是現在進行式。（編輯：張均懋）1110608