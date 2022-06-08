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台積電持續投資 明年資本支出逾400億美元

2022/6/8 14:28（6/8 14:50 更新）
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晶圓代工廠台積電6日股價開高走低，一度由紅翻黑，達新台幣538元，下跌2元，市值跌破14兆元關卡。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電6日股價開高走低，一度由紅翻黑，達新台幣538元，下跌2元，市值跌破14兆元關卡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹8日電）晶圓代工廠台積電持續積極投資，董事長劉德音今天表示，明年資本支出絕對會超過400億美元。

台積電今天召開股東常會，有股東提問是否提高配息。劉德音說，原來是希望股息能一直增加，現在看起來資本支出這麼大，淨現金流量非常低，希望能賺得更多，除支付資本支出，也能支付更多股息。

劉德音強調，在股息方面絕對會以股東的感受為主要考量，董事會會仔細討論。他在回答時表示，明年資本支出絕對會超過400億美元。

台積電財務長黃仁昭補充說，台積電2019年至2021年資本支出620億美元，現在談明年資本支出有點早。他強調，今年投入的資本支出是為了未來幾年的長期成長。

黃仁昭表示，台積電與客戶緊密合作，看到5G、高效能運算大趨勢會持續下去，未來需求還很高，台積電會持續投資，只是目前還沒有辦法指出明年資本支出會在什麼水準。（編輯：楊凱翔）1110608

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