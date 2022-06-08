台積電：全球半導體營收看增9% 先進特殊製程需求強

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（中央社記者張建中新竹8日電）台積電總裁魏哲家今天表示，今年不計記憶體的全球半導體市場，營收有望成長9%，其中，台積電美元營收將成長達到或超過29%，先進和特殊製程需求強勁，是驅動業績成長動能。

台積電今天召開股東常會，魏哲家特地說明台積電第1季營運表現、第2季及全年營運展望。台積電第1季營收新台幣4910.8億元，歸屬母公司淨利2027.3億元，每股純益7.82元。台積電第2季營收將達176億至182億美元，毛利率56%至58%。

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魏哲家表示，不計記憶體的半導體市場今年營收將成長9%，晶圓製造市場成長約20%，台積電美元營收成長率將達到甚或超過展望25%至29%區間的高點。

魏哲家說，領先業界的先進和特殊製程強勁需求，將驅動業績成長，台積電也看到來自5G及高效能運算相關應用大趨勢，對台積電高效能運算、智慧手機、車用電子及物聯網相關應用的強烈需求，台積電正處於絕佳地位，掌握結構性成長。（編輯：潘羿菁）1110608