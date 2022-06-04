台積電股東會6/8登場 聚焦景氣、產能等5大議題

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電股東常會6月8日登場，今年美元營收可望成長達到或超過29%，但由於經濟產業變數增多，台積電對產業景氣、產能供需、全球布局、競爭態勢與股利政策等5大議題的看法，備受投資人關注。

在產業景氣部分，台積電於4月法人說明會中預期，受惠高效能運算及車用平台強勁成長，今年美元營收可望成長達到或超過29%；不過，全球市場新增通膨、升息及疫情封控等經濟變數，台積電對產業的展望看法，備受市場矚目。

在需求面上，消費型電腦、手機、電視等市場出現需求趨緩，產能供給面因包括台積電、聯電（2303）及世界先進（5347）等半導體製造廠積極擴大投資；市場憂心，各家廠商新產能若陸續開出，2023年半導體產業恐面臨產能過剩挑戰。

至於投資布局，台積電因應地緣政治局勢發展及客戶需求，在美國亞利桑那州興建5奈米廠、預計2024年量產，月產能2萬片；另與索尼半導體解決方案（SSS）及電裝株式會社（DENSO）合資，於日本熊本縣設立JASM晶圓廠，預計2024年底前生產22奈米、28奈米、12奈米及16奈米，月產能5.5萬片。

此前傳出可能赴德國及新加坡設廠，台積電曾表示，德國設廠仍處非常早期討論階段，新加坡設廠則不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫；台積電高層對海外設廠的回應，依舊是市場關注焦點。

在競爭態勢部分，三星（Samsung）與英特爾（Intel）積極爭搶晶圓代工版圖，且三星副會長李在鎔與英特爾執行長季辛格日前在韓國會面討論合作；台積電如何看待此局勢發展與因應之道，相信是投資人高度關注重點。

針對股利政策方面，去年股東會有股東建議提高股利，台積電今年董事會5月核准配發2022年第1季每股現金股利2.75元，維持與2021年每季的水準一樣不變；台積電是否提出具體提高股利承諾，亦是投資人關心重點。

此外，台積電表示，因應疫情請股東能多利用電子投票行使表決權，行使期間至6月5日止。股東欲出席股東會現場，自備口罩且全程配戴，並配合量測體溫，未戴口罩，或經連續量測2次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度者，禁止進入股東會會場。為防止疫情擴散，台積電不提供接駁車。（編輯：林興盟）1110604