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台積電美國5奈米廠2024年量產 建廠影片曝光受關注

2022/6/4 13:26
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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電美國亞利桑那州5奈米廠將於2024年營運量產，這座廠將具備美國最先進的晶片製造技術。台積電在外國網站領英（LinkedIn）貼出建廠短片，引起許多網友關注。

晶圓代工廠台積電在領英網站上表示，2年前，台積電宣布計劃投資數十億美元，在美國亞利桑那州廠建立5奈米半導體晶圓廠，這項投資是亞利桑那州史上最大的外國直接投資案。

台積電在影片中指出，亞利桑那州廠於2021年4月動工興建，預計2024年營運量產，月產能2萬片；估計將創造2000個直接工作機會，及數千個間接工作機會。

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台積電表示，亞利桑那州廠量產後，這座廠將具備美國本土最先進的晶片製造技術，台積電的客戶將受惠於與世界一流的晶圓代工廠和產業供應鏈接近的效益。

台積電貼出近1分鐘的建廠影片，從中可以看到在一大片荒蕪空地中，有許多重型機具進駐，工作人員穿梭其中，廠房逐步成形。令許多網友感到驚艷，連半導體測試廠艾克爾（Amkor）也留言表示，很高興台積電一起加入在亞利桑那州的行列。（編輯：翟思嘉）1110604

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