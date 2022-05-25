三星5年大投資 專家：台積電晶圓代工龍頭地位穩固

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（中央社記者張建中新竹25日電）三星（Samsung）集團計劃未來5年投資3560億美元，志在成為半導體、生物製藥等領域的領頭羊。產業專家認為，三星還是難以撼動台積電晶圓代工龍頭地位。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，這次美國總統拜登參訪三星，給韓國半導體帶來相當的底氣，未來雙方可能合作，三星也計劃在未來5年大舉投資半導體及生醫產業。

劉佩真指出，在半導體部分，三星要鞏固記憶體的版圖，因為中國長江儲存在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）有所進展。

在市場關注的晶圓代工部分，劉佩真說，目前三星與台積電的製程技術最接近，三星也是全球第2大晶圓代工廠。未來如果客戶要選擇第2晶圓代工來源，三星是比較可能的對象。

不過，三星與台積電在全球晶圓代工市占率仍有懸殊差距，劉佩真表示，台積電市占率達52.9%，遠高於三星的18.3%。在製程推進上，三星3奈米製程依然面臨卡關問題，反觀台積電已掌握3奈米大單。

劉佩真說，三星這次投資為史上最大規模，確實可能帶動三星提升，不過基本還是要回歸技術與客戶競爭關係等半導體內涵。

劉佩真表示，在製造技術方面，三星不如台積電好；製程良率方面，台積電超高良率完全壓制三星；與客戶競爭方面，三星擺脫不掉與客戶競爭的問題。

劉佩真說，面對三星與英特爾（Intel）等對手步步進逼，台積電持續往前推進，不僅3奈米下半年量產，研發方面並推進到2奈米及1.4奈米，預期台積電晶圓代工龍頭地位穩固。

不畏美股那斯達克指數重挫270.82點，跌幅2.35%，台積電美國存託憑證（ADR）大跌逾3%，台積電今天股價不跌反漲，盤中一度達新台幣526元，上漲6元，市值增加1555億元，攀升至13.63兆元。（編輯：林淑媛）1110525