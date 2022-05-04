美日半導體合作 經長：台灣供應鏈最有效率

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經濟部長王美花4日上午赴立法院經濟委員會審查111年度中央政府總預算有關經濟部及所屬主管、公平交易委員會主管預算凍結案，並備質詢。中央社記者鄭清元攝 111年5月4日

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（中央社記者曾智怡台北4日電）日媒報導，美日正積極合作，以降低對台灣半導體依賴；經濟部長王美花表示，台灣半導體供應鏈和國際合作，是全球半導體供應最有效率也最好的方式，台灣很有信心。

「日經亞洲評論」報導，美國與日本兩國正積極合作，深化2奈米高階晶片製程合作領域，以降低對台積電和三星等其他生產商的依賴。

日本經濟產業大臣萩生田光一2日訪美，會見美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），兩國將在此訪問期間宣布晶片合作計畫。

報導指出，隨著全球晶片供應緊張，多國擔憂全球過度依賴台灣和其他廠商，並正在尋求晶片來源多樣化。美國和日本兩國希望在2奈米晶片的生產方面，趕上台灣和南韓企業，並最終在高階半導體領域引領產業發展。

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王美花表示，有看到這個報導，國際上各種意見都有，不過，根據與美國在台協會（AIT）舉辦座談會的內容，台灣半導體供應鏈和國際合作，是全球半導體供應最有效率也最好的方式，「這部分台灣是很有信心」。

經濟部與美國在台協會在4月29日合辦「台美合作提升全球半導體供應鏈韌性座談會」，探討如何結合台美互補優勢，提升全球供應鏈韌性。（編輯：楊凱翔）1110504