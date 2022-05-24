恩智浦：採用台積電5奈米製程 打造車用處理器

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（中央社記者張建中新竹24日電）恩智浦（NXP）今天宣布，採用台積電5奈米製程打造新一代S32系列車用處理器。恩智浦並指出，旗下的S32G處理器將內嵌於鴻海與裕隆合資鴻華先進科技的Model C。

恩智浦總裁暨執行長席福（Kurt Sievers）下午在台北電腦展線上論壇中演講「為智慧邊緣體驗奠定基礎」。他說，恩智浦與台積電合作的16奈米鰭式場效電晶體（FinFET）雷達和車輛網路處理器已導入量產。

恩智浦去年曾表示，S32系列車用處理器可能採用台積電5奈米製程。席福今天正式宣布，目前與台積電合作開發5奈米ASIL D安全等級的系統單晶片（SoC）。

席福還說，恩智浦與鴻海集團在汽車電氣化等領域創新合作，並與仁寶在5G小基站方面合作。他並公開揭露緯創、廣達、台達電、海華、啟碁、為昇科及英業達都是恩智浦在台灣的生態系夥伴。

恩智浦指出，鴻華先進科技的Model C將內嵌恩智浦S32G車用處理器。Model C為鴻華先進推出的電動休旅車，具備造型、空間、動力、能耗等4大特色。

Model C車長4.64公尺、軸距2.86公尺，提供5+2人座空間以及置物空間配置；Model C搭配0.27低風阻造型設計，在性能版本0到100公里加速度僅需3.8秒，並提供700公里的續航力。（編輯：張均懋）1110524