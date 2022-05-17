晶圓代工戰火延燒 專家：台積電先進製程持續領先

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晶圓代工市場競爭持續延燒，產業研究人員預期，台積電在先進製程將穩居領先地位。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹17日電）晶圓代工市場競爭持續延燒，三星傳出放棄進軍電動車，將重點發展晶圓代工，台積電也傳出將展開1.4奈米研發。產業研究人員預期，台積電在先進製程將穩居領先地位。

韓國時報報導，據三星（Samsung）高層透露，三星已決定不製造自有品牌的電動車，除認為投入電動車領域無法創造持續性的獲利，並想避免跟客戶發生利益衝突，晶圓代工是三星重點發展領域。

此外，國內外媒體接連報導，台積電3奈米製程於今年下半年量產後，研發團隊將展開1.4奈米製程研發，確保技術領先地位。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，三星放棄打造自有品牌電動車不見得是單純為了衝刺晶圓代工市場，不排除可能在整車發展遭遇瓶頸。

劉佩真說，據預估2025年車用半導體可望成為第3大半導體應用市場，僅次於電腦及手機通訊市場，有相當大的成長空間。

車用半導體除了現有大宗的成熟製程外，劉佩真表示，電動車或自駕車需要的高效能運算晶片，先進製程商機也相當大，目前看來台積電有可能通吃市場商機，當然三星也想分食這塊市場，預期兩者在先進製程競爭將會加劇。

劉佩真說，三星在電動車方面不與客戶競爭，對業績拓展當然是有加分，不過車用市場著重安全性，製程良率穩定性更為關鍵，在這方面台積電相對具競爭力。

針對3奈米研發團隊將推進開發1.4奈米製程技術一事，台積電沒有回應。劉佩真表示，台積電3奈米將依進度於今年下半年量產，並於明年上半年放量，客戶預先卡位訂單已經湧入，台積電明顯居於領先，預期未來在更先進的製程技術方面，台積電仍將穩居領先地位。（編輯：趙蔚蘭）1110517