台積電留才攬才 通過發行306.5萬股限制型股票

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台積電股東常會決議通過發行111年度限制員工權利新股案，發行股數以306萬5000股為限，以吸引及留任高階主管及關鍵人才。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹8日電）台積電今天召開股東常會，決議通過發行111年度限制員工權利新股案，發行股數以306萬5000股為限，以吸引及留任高階主管及關鍵人才。

台積電今天在新竹國賓大飯店召開股東會，因應疫情，台積電採取高規格防疫措施，採1個主會場暨數個分會場方式進行，出席的股東分散至各分會場，於飯店房間頻道收看主會場轉播，並於各分會場樓層設置投票區與服務台。

台積電股東踴躍提問，關心通膨影響、台積電全球布局、地緣政治、美日韓合作及股息等議題，台積電董事長劉德音與總裁魏哲家逐一詳細回答，股東會歷時近2個小時結束。

台積電股東會承認去年度財報及去年度盈餘分派案。台積電去年每股純益新台幣23.01元，去年度第1季至第3季的現金股利已於去年10月14日、今年1月13日、4月14日分別發放2.75元現金股利，第4季現金股利將於7月14日發放，每股2.75元，共將配發11元現金股利，總金額達2852.34億元。

會中還通過員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派案，員工業績獎金及酬勞總額為712.02億元，其中業績獎金356.01億元，已於每季季後發放，酬勞356.01億元，將於今年7月發放。另外，董事酬勞為4.87億元。

台積電股東會還完成公司章程修訂，建議將支持環境、社會及公司治理（ESG）目標，執行減廢計畫相關的回收暨再銷售活動納入章定營業項目。

為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG成果，台積電股東會還通過發行限制員工權利新股案。

台積電111年預計發行股數以306萬5000股為限，以110年度淨利的0.3%為限，暫估費用化總金額為12.3億元。台積電預計以買回庫藏股註銷方式抵銷股本膨脹影響。（編輯：楊凱翔）1110608