更多編輯台推薦新聞：
特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題
生活

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300

台積電留才攬才 通過發行306.5萬股限制型股票

2022/6/8 12:54（6/8 13:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電股東常會決議通過發行111年度限制員工權利新股案，發行股數以306萬5000股為限，以吸引及留任高階主管及關鍵人才。（中央社檔案照片）
台積電股東常會決議通過發行111年度限制員工權利新股案，發行股數以306萬5000股為限，以吸引及留任高階主管及關鍵人才。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹8日電）台積電今天召開股東常會，決議通過發行111年度限制員工權利新股案，發行股數以306萬5000股為限，以吸引及留任高階主管及關鍵人才。

台積電今天在新竹國賓大飯店召開股東會，因應疫情，台積電採取高規格防疫措施，採1個主會場暨數個分會場方式進行，出席的股東分散至各分會場，於飯店房間頻道收看主會場轉播，並於各分會場樓層設置投票區與服務台。

台積電股東踴躍提問，關心通膨影響、台積電全球布局、地緣政治、美日韓合作及股息等議題，台積電董事長劉德音與總裁魏哲家逐一詳細回答，股東會歷時近2個小時結束。

台積電股東會承認去年度財報及去年度盈餘分派案。台積電去年每股純益新台幣23.01元，去年度第1季至第3季的現金股利已於去年10月14日、今年1月13日、4月14日分別發放2.75元現金股利，第4季現金股利將於7月14日發放，每股2.75元，共將配發11元現金股利，總金額達2852.34億元。

會中還通過員工酬勞（分紅）及董事酬勞分派案，員工業績獎金及酬勞總額為712.02億元，其中業績獎金356.01億元，已於每季季後發放，酬勞356.01億元，將於今年7月發放。另外，董事酬勞為4.87億元。

台積電股東會還完成公司章程修訂，建議將支持環境、社會及公司治理（ESG）目標，執行減廢計畫相關的回收暨再銷售活動納入章定營業項目。

為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG成果，台積電股東會還通過發行限制員工權利新股案。

台積電111年預計發行股數以306萬5000股為限，以110年度淨利的0.3%為限，暫估費用化總金額為12.3億元。台積電預計以買回庫藏股註銷方式抵銷股本膨脹影響。（編輯：楊凱翔）1110608

延伸閱讀
台積電：全球半導體營收看增9% 先進特殊製程需求強台積電歐洲建廠？劉德音：持續評估沒具體方案台積電股價下跌委屈？劉德音：希望股東看長期表現劉德音：美台有不同形式合作 不用擔心美日韓合作劉德音：車用高效能運算需求穩定 產能還非常滿劉德音：不擔心缺電 但容易跳電是現在看到的現象半導體10年好光陰 劉德音：吸收人才盼成世界台積電劉德音：台積電進入高結構性成長 今年營收看增30%台積電股東會6/8登場 聚焦景氣、產能等5大議題台積電領軍重量級股東會連發 聚焦中國疫情和通膨
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀