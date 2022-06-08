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半導體10年好光陰 劉德音：吸收人才盼成世界台積電

2022/6/8 11:15（6/8 11:36 更新）
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台積電董事長劉德音8日表示，希望吸收全世界人才，協助台積電能成為世界的台積電。（中央社檔案照片）
台積電董事長劉德音8日表示，希望吸收全世界人才，協助台積電能成為世界的台積電。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹8日電）台積電董事長劉德音今天表示，半導體產業未來10年有很好的機會，希望吸收全世界人才，協助台積電能成為世界的台積電，並釋放全世界的創新。

台積電今天召開股東常會，劉德音說，民眾生活數位化轉型，加上智慧手機與車用半導體內含量快速增加，帶動半導體產業未來10年有很好機會。

劉德音表示，將利用半導體產業成長機會，提升台積電成長，當中技術領先非常重要。台積電耕耘30多年，且自主研發，現在居技術領先地位。

劉德音說，半導體產業特性是不管花多少錢、用多少人，都無法模仿的，要經年累月去累積，台積電20年前掌握的技術，距離最先進技術落差約2世代，花了20年才超越，這是堅持自主研發的結果。

他強調，台積電不會掉以輕心，研發支出會持續增加，目前台積電3奈米製程領先，2奈米正在發展中。

劉德音表示，希望台積電有吸收全世界人才的能力，在快速成長後，要向全球布局方向走。他說，台積電的責任是釋放半導體創新能量，客戶需要台積電技術生產產品，希望台積電能成為世界的台積電，釋放全世界的創新。（編輯：潘羿菁）1110608

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