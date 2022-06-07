更多編輯台推薦新聞：
特派現場／烏克蘭難民踏上返鄉路：我不怕俄軍轟炸 只想住自己家
國際

特派現場／烏克蘭難民踏上返鄉路：我不怕俄軍轟炸 只想住自己家

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上機型秋季可更新
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電2/300

蘋果M2處理器亮相 法人：台積電代工可望受惠

2022/6/7 10:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹7日電）蘋果（Apple）公司發表最新的M2處理器，採用第2代5奈米製程，法人預期，M2是由台積電代工生產，將為台積電挹注業績。

蘋果在WWDC全球開發者大會中發表兩款新筆記型電腦，包括13.6吋MacBook Air及13吋MacBook Pro，皆採用M2處理器。

M2處理器採用第2代5奈米製程技術，具4個高效能核心、4個效率核心，及10核心繪圖處理器（GPU），中央處理器（CPU）效能比M1處理器高18%，繪圖處理器（GPU）效能比M1高35%。

蘋果並未揭露M2處理器是由哪家業者代工生產，法人預期，台積電與蘋果合作關係密切，M2處理器應持續由台積電代工生產。

除蘋果處理器訂單外，台積電還接獲超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、聯發科等大廠訂單。台積電日前預估，第2季營收可望176億至182億美元，以中間值179億美元計，將季增1.9%，全年美元營收將成長達到或超越29%。

隨著大盤回檔修正，台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣532元，下跌8元，市值縮水2074億元，滑落至13.79兆元，影響指數約66點。（編輯：楊凱翔）1110607

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀