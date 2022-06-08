台積電股價下跌委屈？劉德音：希望股東看長期表現

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（中央社記者江明晏台北8日電）針對台積電近期股價下跌，董事長劉德音表示，最近股價下跌不是只有台積電，高科技股受影響主因來自疫情後，服務型消費大於貨品消費，但台積電的表現和績效仍然非常好，也希望股東們以長期角度看台積電股價。

台積電今天召開股東常會，針對股東提問台積電股價是否受委屈，劉德音表示，股價從今年以來從688元跌至今天，希望股東看台積電股價，是看長期，最近股價下跌不是只有台積電，高科技股都下跌，下跌幅度甚至超過20%，台積電還算少。

台積電今天盤中股價545元，上漲逾1%。

他分析主因，疫情受到控制後，原來消費者在家裡買的物件產品，就轉為看電影或其他餐廳消費，服務消費大於原來貨品消費，是造成科技股下跌原因。

他強調，台積電的表現和績效仍然非常好，相對其他高科技股價下跌也是消費者暫時改變，應該是短期的現象。

針對股東提問配息是否提高，他表示，台積電正在進行結構性高成長，台積電技術領先，成長也會繼續，在這之中必然增加很多資本投資，資本支出占營收比重很高，才能促成台積電快速成長，在成長慢下來後，就不會需要那麼高的資本支出，配息有望往上衝。

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針對110年盈餘分配計劃，台積電預計今年每季度均分派2.75元現金股利，發放日期分別為110年10月14日、111年1月13日、111年4月14日、111年7月14日，合計共11元現金股利。

有股東提問，針對全球對晶圓需求強勁，部分晶片製造廠傳出漲價消息，台積電未來在晶片價格是否會跟進漲價？台積電總裁魏哲家表示，定價策略都有跟客戶好好溝通，不隨著其他競爭者動作而定策略，是看策略性不是市場即時反應，提供相當大的價值，幫助客戶成功，當然也得到良好回報。（編輯：潘羿菁）1110608