劉德音喊話激勵 台積電股價上漲9元市值重登14兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹8日電）台積電股東會今天登場，董事長劉德音預期今年營收可望成長30%，並說產能還非常滿，對未來競爭深具信心。市場正面回應，台積電股價收在544元，市值重登新台幣14兆元。

晶圓代工龍頭廠台積電今天在新竹國賓大飯店舉行，由於通膨及中國大陸疫情封城等變數干擾產業景氣，此外，美國積極拉攏日本與韓國，外界揣測可能為台積電帶來威脅，台積電股東高度關心。

劉德音一開場便說，台積電今年營收預期將成長30%左右。台積電總裁魏哲家補充表示，客戶對先進和特殊製程需求強勁，是驅動業績成長的主要動力。

劉德音坦言消費性及電腦需求疲軟，半導體產業鏈庫存修正進行中，不過，他強調車用與高效能運算需求穩定，有些超出供應能力，台積電持續修正生產計畫，進行產品出貨轉換，產能還非常滿。

隨著人類生活數位化轉型，加上智慧手機與車用的半導體內含量快速增加，劉德音看好半導體產業未來10年將有很好的機會。

台積電因為技術領先，劉德音說，台積電正進入一個高結構性成長的幾年。魏哲家也表示，來自5G及高效能運算相關應用大趨勢，對台積電高效能運算、智慧手機、車用電子及物聯網相關應用的需求強烈，台積電正處於絕佳地位，掌握結構性成長。

對於美國總統拜登日前拜訪日本及韓國，討論多方面合作，引發外界質疑台積電遭排除，劉德音回應，美國與台灣有不同形式的合作。他認為，美國與日本及韓國合作目標不是超越台積電，而是保障美國貿易、科技成長，台灣絕對是合作的一部分，對台灣不會是威脅。

對於三星（Samsung）及英特爾（Intel）的競爭，劉德音說，半導體產業的特性是不管花多少錢、用多少人，都無法模仿的，要經年累月去累積，台積電20年前，技術距最先進的技術約2世代，花了20年才超越，這是堅持自主研發的結果。

他強調，台積電不會掉以輕心，研發支出會持續增加，台積電3奈米製程將會是相當領先，2奈米正在發展中，尋找解決方案。

劉德音與魏哲家對於今年營運表現與未來發展深具信心，激勵台積電今天股價開高走高，終場收在新台幣544元，上漲9元，市值增加2333億元，重登14兆元大關，來到14.1兆元，並貢獻大盤指數約75點。（編輯：潘羿菁）1110608