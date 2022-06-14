合併亞太電是好事 徐旭東：搞不懂為何有公司要反對

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（中央社記者江明晏台北14日電）亞太電信日前股臨會通過與遠傳合併案，股東之一的台灣大哥大表達異議，引起市場討論。遠傳電信董事長徐旭東表示，合併亞太電信是有效益且快樂的事情，搞不懂「有人」自己合併，為何反對別人。

電信產業近來掀起合併潮，去年底台灣大宣布合併台灣之星，緊接著，遠傳電信今年2月底宣布合併亞太電信，不過日前身為亞太電股東之一的台灣大哥大，表達異議，引起關注。

遠傳電信今天舉行股東會，針對遠傳與亞太電信合併案，徐旭東今天表示，合併亞太電信是好事情，跟亞太電信合併是一件快樂的事情，搞不懂為何有公司要出來講一些話表達反對。

徐旭東指出，「它自己也合併，但搞不懂世界上有一些人頭腦很清楚，又很不清楚，跟它也沒有關，它又要這麼講，而且它自己也在合併，又要講不喜歡它合併」。

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徐旭東股東會致詞表示，通訊產業進展快速，未來手上的手錶也不是現在這樣個子，遠傳在快速進步的產業中，已經邁向25週年，遠傳未來將更重視永續ESG（環境保護、社會責任、公司治理）跟環保等議題。

遠傳去年營收新台幣853.2億元，年增7.3%，創近9年新高，稅後純益為91.24億元，每股稅後純益2.8元，年成長率高達9.2%，創近8年新高。徐旭東表示，今天股東會將討論每股配發現金股利3.25元，股利發放率達116%，連續11年股利配發率超過100%，為電信業之冠。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110614