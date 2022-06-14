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澳洲預告東岸將停電 內外部因素加劇能源危機

2022/6/14 17:25（6/14 17:54 更新）
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圖為位於澳洲新南威爾斯州的雪梨歌劇院。（圖取自Pexels圖庫）
圖為位於澳洲新南威爾斯州的雪梨歌劇院。（圖取自Pexels圖庫）
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（中央社雪梨14日綜合外電報導）澳洲是全球主要煤炭和天然氣生產國之一，但在能源危機衝擊下，澳洲民眾已接獲警告，人口稠密的東岸地區今天將發生停電狀況。

澳洲能源市場監管機構警告，昆士蘭州（Queensland）和新南威爾斯州（New South Wales）可能出現電力短缺，這兩州擁有超過1300萬人口。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）將當前的能源危機歸咎於執政近10年的前任政府。他在布里斯本（Brisbane）告訴媒體記者：「我們正面臨前任政府疏於制定能源政策的後果。」

艾班尼斯表示，「所有問題都仍待討論」，政府正全力研究如何緩解這場危機。自他的中左翼政府上月上任以來，一直忙於應對能源短缺問題。

能源監管機構正與電力公司進行談判，但300澳幣/每兆瓦時（MWh）的價格上限導致許多公司不願為系統注入更多電力。

澳洲是世界前3大天然氣和煤炭生產國，但受到停電和維修排程影響，目前東岸約1/4燃煤發電廠處於離線狀態。

與此同時，俄羅斯入侵烏克蘭導致澳洲天然氣出口需求激增，進而消耗掉可用以填補國內空缺的潛在盈餘。

東岸的寒流也加劇供應短缺，電力供應商紛紛呼籲家庭節約能源。

澳洲氣候變遷暨能源部長波溫（Chris Bowen）今天強調，只要不再發生更多停電事件，他相信系統可以提供足夠電力，避免降載和停電。

他也警告，民眾應準備好應對「狀況頻繁的冬季」，因為低溫、煤廠停電、地緣政治壓力和創紀錄的東岸洪水共同引發這場危機。

政府統計資料顯示，化石燃料去年提供澳洲約71%的電力，單是煤炭就佔了51%。

澳洲協會氣候與能源計畫主任麥齊安（Richie Merzian）表示，若想避免這類危機再度發生，就需要調整能源結構。

「只要澳洲仍重度依賴天然氣和煤炭，本國消費者就會受到我們無法控制的事件影響，被迫承受全球燃料價格壓力。」（譯者：施施/核稿：陳正健）1110614

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