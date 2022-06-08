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經合組織示警 世界經濟將為俄國侵烏付出巨大代價

2022/6/8 19:53
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（中央社巴黎8日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天警告，世界經濟將為俄羅斯入侵烏克蘭付出「巨大的代價」。經合組織下修2022年的預測經濟成長率至3%，並預估通貨膨脹將上升。

總部位在巴黎的經濟合作暨發展組織由38個大都已開發的國家組成，是最新一個預測俄烏衝突將導致全球國內生產毛額（GDP）成長率下降的機構。這項衝突使得食品和能源價格飆升。

經合組織在最新的經濟展望報告中表示，2022年全球國內生產毛額將成長3%，遠低於去年12月預估的4.5%。

經合組織還將成員國通貨膨脹預估值提高一倍，達到8.5%，是1988年以來的最高水準。這個組織的成員包括美國、澳洲、日本以及拉丁美洲和歐洲國家。

經合組織首席經濟學家兼副秘書長布恩（Laurence Boone）寫道：「世界將因俄羅斯對烏克蘭的戰爭付出巨大代價。」他又說：「人道主義危機正在我們眼前展開。」

布恩說：「經濟成長下滑和通貨膨脹上升的程度將取決於戰爭如何演變，但很明顯的，最貧窮的人將受到最嚴重的打擊。」

「這場戰爭的代價很高，需要分擔。」

經合組織說，在俄烏戰爭爆發前，2022到2023年的前景似乎「大體上有利」，經濟成長和通貨膨脹原本預計在毀滅性的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後恢復正常。

經合組織說，然而，「俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國因清零政策而關閉主要城市和港口，已經產生一系列新的不利衝擊」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110608

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