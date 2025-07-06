颱風丹娜絲逼近 7日離島船班124航次停航

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）颱風丹娜絲逼近，根據交通部航港局天然災害應變小組晚間6時最新通報，預估明天共有15航線，計124航次停航，包含「東港-小琉球」、「富岡-綠島」、「布袋-馬公」等全部停航。

航港局今天透過新聞稿表示，受丹娜絲颱風影響，今天共有14航線，計145航次停航，停航航次最多的是「東港-小琉球」共58航次全部停航、「金門-五通」全部停航24航次則是次之，「富岡-綠島」13航次也全部停航。

「布袋-馬公」11航次全部停航、「鹽埔-小琉球」10航次全部停航、「後壁湖-蘭嶼」5航次全部停航；另外，「富岡-蘭嶼」、「馬祖福澳-福州琅岐」、「北竿白沙-福州黃岐」、「金門-石井」等皆為4航次全部停航；2航次全部停航有「基隆-馬祖」、「南竿-東引」、「台南將軍-澎湖東吉」、「綠島-蘭嶼」。

航港局預估明天共有15航線，計124航次停航，影響最多的是「東港-小琉球」58航次全部停航、「富岡-綠島」12航次全部停航、「布袋-馬公」10航次全部停航、「後壁湖-蘭嶼」6航次全部停航。

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明天4航次全部停航的有「富岡-蘭嶼」、「鹽埔-小琉球」、「金門-石井」、「北竿白沙-福州黃岐」及「馬祖福澳-福州琅岐」；另外，「台南將軍-澎湖東吉」、「高雄-馬公」、「南竿-東引」、「基隆-馬祖」等皆為2航次全部停航。

明天有部分停航者，分別為「南竿-莒光」開航2航次，7日上午11時前公布，停航4航次；「金門-五通」也是部分停航，明天上午10時30分起開航18航次，停航6航次。航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。（編輯：陳清芳）1140706