經部擬6月底審電價 燃料物價兩頭燒決策不易

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國際燃料價格持續上攀，台電、中油財務狀況岌岌可危，調漲電價壓力遽增。圖為高雄市鼓山區一景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北11日電）經濟部電價費率審議會最晚6月底舉行，眼看國際燃料價格持續上攀，台電、中油財務狀況岌岌可危，調漲電價壓力遽增，但國內疫情正處於高原期，加上通膨未爆彈，電價是否會終結連續7次凍漲，料將是一大艱難決定。

今年3月29日電價審議會，經濟部因俄烏戰事導致燃料價格波動劇烈，無法判定為短期或長期因素，破天荒未做出電價調整決定，當時拍板，將以未來2至3個月作為觀察期，待能源價格趨勢穩定後再召開會議。

不料，2個月過去，國際油氣價格未有回跌跡象，近日布蘭特原油再度衝上每桶120美元，煤價比去年漲逾1倍，台電、中油叫苦連天。

經濟部官員表示，目前持續關注原油、天然氣、煤炭等國際燃料成本，氣價由中油、台電分攤成本，需再精算2家公司財務狀況；煤價則是台電負擔，由於整體國際煤炭需求居高不下，導致煤價一直維持高檔。

官員坦言，過去燃煤發電成本相對低，現在則變高，是台電計算成本一大考量因素。

統計台電今年1至4月虧損新台幣469億元，對比去年同期，燃料支出幾乎翻倍；供應台電天然氣的中油也苦不堪言，今年前4個月，光是天然氣就吸收738億元，加計汽油、柴油、桶裝瓦斯共吸收達868億元，累積虧損更已超過一半資本額，顯見電價調漲壓力大。

經濟部將於6月底前召開電價審議會，官員表示，電價調整主要還是考量疫情、民生、物價影響，例如疫情短期內仍對部分行業造成衝擊，需特別注意，但台灣產業多元，出口優勢產業持續賺錢，「電價與物價的互動關係」是關鍵。

為了不讓油電2家公司虧損愈滾愈大，外界認為「局部調漲」或許是解方，例如只漲2萬5000戶高壓以上用戶，畢竟占全台用電60%以上，但扣除餐飲服務業等受疫情影響高壓用戶，如此一來，對節能、電費收入都有正面效果，可謂CP值較高的選擇。

同時，針對住宅1000度以下及小商家1500度以下用電電價則不調整，實際受影響戶數僅3至4%。

商總理事長許舒博認為，針對獲利表現良好製造業調漲電價實屬合理，但對小商家來說，漲電價將帶動物價上漲，「就回不去了」，傷害的將是底層民眾，因此傾向區隔調漲。

儘管發電成本劇增，電價調漲有其合理性，不過目前台電電價穩定準備餘額仍有403億元，且國內通膨問題待解，政府勢必將面臨艱難決策。

自2018年4月國際能源價格大漲，電價調漲3%後，已連續7次凍漲，平均電價維持每度2.6253元。（編輯：潘羿菁）1110611