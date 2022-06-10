通膨吃掉加薪 前4月實質經常性薪資6年來首見負成長

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主計總處公布1到4月實質經常性薪資為4萬1605元、年減0.23%，是6年來首度負成長。圖為7日台北車站地下街商圈，民眾逛街選購服飾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北10日電）今年以來通膨持續升溫，連帶吃掉薪資成長，主計總處今天公布1到4月實質經常性薪資為新台幣4萬1605元、年減0.23%，是6年來首度負成長。

主計總處今天發布4月工業及服務業薪資統計結果，今年1至4月全體受僱員工經常性薪資平均4萬4255元，年增2.72%，是民國90年以來新高；加計獎金及加班費等非經常性薪資，合計後總薪資為6萬4561元，年增2.99%，是民國108年以來新高。

儘管經常性薪資跟總薪資有不錯的成長，但如果剔除物價因素後，今年1到4月實質經常性薪資為4萬1605元、年減0.23%，是6年來首度落入負成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，其實去年10月以來，經常性薪資已經連續7個月年增率大於2%，今年前4個月也都有2.6%以上水準，只是3月、4月消費者物價指數（CPI）都超過3%，因此讓實質經常性薪資年增率呈現負成長。

主計總處今天也公布1至4月受僱員工人數平均為815.6萬人，較去年同期減少8000人或 0.09%，其中工業部門增加0.12%，服務業部門則減少0.25%。就行業別觀察，藝術娛樂及休閒服務業、批發及零售業分別年減1.1萬人、9000人，醫療保健及社會工作服務業、製造業則分別增加1.1萬人、5000人。

本土疫情在4月開始升溫，陳惠欣指出，往年4月對3月多數都呈現受僱人數增加情形，但4月底工業及服務業全體受僱員工人數815.2萬人，月減4000人，確實有一些產業開始受到疫情影響。

例如，4月批發零售業受僱員工人數月減4000人，經常性薪資月減0.37%，4月住宿餐飲業受僱員工人數也同樣月減1000人，經常性薪資月減1.18%，內需產業開始受到疫情影響。

不過，陳惠欣表示，像是電子零組件製造業受僱員工人數仍月增2000人，經常性薪資月增1.82%，的確在各產業出現不同的狀況。

展望未來，陳惠欣表示，4月資料調查時本土確診人數約1萬人左右，5月本土確診人數也有進一步增加，預估對5月全體受僱員工人數跟薪資恐怕都會有部分影響。（編輯：林淑媛）1110610