總統喊漲基本工資 勞陣盼調幅比5.21%更宏觀

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）針對總統蔡英文宣示政府會排除萬難調高基本工資，勞團台灣勞工陣線今天說，這是正確態度，讓調漲可預期，盼明年調幅能比今年調漲約5.21%更宏觀；勞動部表示，將在第3季討論。

蔡總統昨天出席全國產業總工會第7屆會員代表大會，她致詞指出，對於基本工資，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯今天接受中央社記者電話訪問指出，這是一個正確的態度，過去曾有連續7年基本工資沒有調漲紀錄，導致勞工長期低薪，很歡迎蔡總統公開宣示，讓未來工資上漲可預期是朝這方向走。

孫友聯說，蔡總統上任後，連續6年每年調漲基本工資，也證明以前政府和資方把調漲基本工資當作影響經濟的洪水猛獸是錯的，且對很多勞工來說這也是唯一加薪機會。

日前主計總處最新經濟預測大幅調升2022年消費者物價上漲率（CPI）至2.67%，孫友聯提到，不管是參採任何指數，政府應考量勞工面對物價的壓力，他認為今年到目前為止，儘管經濟因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情受衝擊，整體而言沒有不調漲基本工資的空間。

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至於調漲的幅度，孫友聯表示，前年因COVID-19疫情影響，基本工資僅調漲1%，去年則因經濟成長約8%，連帶今年基本工資調漲約5.2%，不同團體會根據不同參數計算出不同幅度，他期待明年調漲幅度更宏觀。

對此，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，每年在第3季基本工資審議委員會中，委員會根據當時經濟、社會現況等各項數據來做討論、綜合評估，也會有相關配套；總統昨天有些關心，相信委員會納入考量，有關調漲幅度、影響多大等目前都還言之過早。（編輯：陳清芳）1110607