蔡總統：政府希望每年調高基本工資 會排除萬難

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總統蔡英文（圖）6日出席全國產業總工會第7屆會員代表大會致詞表示，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，受疫情衝擊較大的中小型企業，如果調高基本工資有困難，政府也會提供協助。中央社記者趙世勳攝 111年6月6日

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天說，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，受疫情衝擊較大的中小型企業，如果調高基本工資有困難，政府也會提供協助；她強調，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。

蔡總統今天出席全國產業總工會第7屆會員代表大會，全國產業總工會理事長江健興致詞時，當面向蔡總統提到，蔡總統任內連續6年調漲基本工資，漲幅超過前兩任總統16年任期，今年全產總仍要求基本工資應繼續調漲，而且調幅要能抗通膨，別讓勞工薪資成長被通膨吃掉，並期盼台灣能實施最低工資法，接軌國際。

蔡總統致詞時指出，對於基本工資，政府確實是有計畫地希望每一年都能夠調高基本工資，有時也碰到困難，例如疫情期間，執政團隊就討論要不要調高工資，因為有很多行業還是受到疫情影響。

蔡總統說，感謝行政院團隊排除萬難，即使在疫情期間還是調高基本工資，對於受疫情衝擊較大的中小型企業，如果在調高基本工資有困難，政府也會提供協助，務必讓調高基本工資變成政策當中非常重要的一環，政府也希望能夠持續每一年都有機會調高工資。

她說，剛才理事長有特別交代這件事，她相信在場很多夥伴也希望政府能夠在調高基本工資有一貫性、連續性的作法，政府一定會排除萬難，務必讓最低工資能夠持續往上調升。

蔡總統並說，上個月，勞工職業災害保險及保護法已經正式上路，對於災前預防、災害補償、災後重建都提供更健全機制與保障；從今年1月開始，父母可同時請領育嬰留職停薪的津貼，津貼額度也從6成提高到8成，可以促進更多男性一起參與家中照顧工作，讓勞工在育嬰留停期間有更充裕經濟支持。

蔡總統指出，她知道大家都很關心疫情對勞工的影響，從前年開始，政府推動一連串措施，協助企業維持員工薪資，提供員工訓練課程，對於沒有固定雇主的勞工，也提供津貼，度過困難的時刻，執行各項計畫協助失業或有貸款需求的勞工，幫助大家降低經濟壓力。

她說，這些紓困措施投入的預算超過新台幣1170億元，提供勞工的協助達到592萬人次，所協助的事業單位則有7.5萬家次，政府會持續檢討修正並且配合紓困條例，延長這些措施，提供勞工更多支持，協助大家一起度過疫情挑戰。

蔡總統並說，最低工資法現在在立法院協商，確實有很多版本同時在協商，立委管碧玲也在現場，可以更積極促成最低工資法可以順利在立法院通過。

最後，蔡總統提醒，目前台灣處於疫情關鍵階段，請大家持續落實防疫，一起提升疫苗覆蓋率，除了記得自己要打滿3劑疫苗，記得提醒家中長輩接種疫苗，政府也有足夠的疫苗提供5歲到11歲的小朋友接種，請大家互相提醒防疫資訊、共同提高集體防護力，台灣就會越有保障。（編輯：林興盟）1110606