調薪敵不過通膨 首季實質經常性薪資負成長創6年首見

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薪資上漲速度敵不過通膨，主計總處公布第1季實質經常性薪資為新台幣4萬1670元、年減0.1%，是6年來首度落入負成長。圖為民眾在台北松山車站店家消費購物。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）政府替軍公教加薪，希望帶動企業跟進調薪，但薪資上漲速度敵不過通膨，主計總處今天公布第1季實質經常性薪資為新台幣4萬1670元、年減0.1%，是6年來首度落入負成長。

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主計總處統計指出，今年1至3月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4216元，年增2.71%，創下民國90年以來最大漲幅；加計獎金及加班費等非經常性薪資，合計後總薪資為6萬8896元，年增3.04%，也是4年來最大漲幅。

名目薪資漲幅創波段新高，計入物價後的實質經常性薪資卻落入負成長，主計總處官員坦言，關鍵就是近期物價漲幅較大，導致薪資成長速度追不上物價漲幅。（編輯：潘羿菁）1110510