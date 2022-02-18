通膨吃掉薪資成長 蘇貞昌：拚經濟也會全力穩物價

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（中央社記者賴于榛台北18日電）受到物價上漲影響，去年實質經常性薪資出現5年來首度負成長，年減0.04%。行政院長蘇貞昌今天表示，政府除大力拚經濟外，也會增加福利，減少民眾負擔，持續緊盯通膨，穩定物價。

蘇貞昌今天在行政院發言人羅秉成、教育部長潘文忠，以及苗栗縣長徐耀昌等人陪同下，出席苗30線聯大路整體改善工程，會前接受媒體時事聯訪。

國民黨立法院黨團昨天質疑，自日本專案輸入雞蛋，是否有來自禽流感疫區或核災區的風險。蘇貞昌說，政府重視食品安全，日本的檢驗非常嚴格，不會從疫區進口雞蛋，且進口的蛋將要求附有檢驗證明，海關還會逐批檢驗。

此外，針對110年實質經常性薪資出現5年來首見負成長，蘇貞昌表示，受疫情影響，全世界原物料供應、運輸出現許多狀況，造成物價波動。

他說，政府一方面大力拚經濟、增加福利、減少民眾負擔，同時會緊盯通膨，穩定物價。

至於媒體問及衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍誰較適合參與台北市長選戰，蘇貞昌表示，民進黨有提名機制，就照機制走。（編輯：林淑媛）1110218