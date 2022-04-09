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物價漲很大？主計總處揭民眾對物價感受漲幅破6%

2022/4/9 17:02（4/9 17:23 更新）
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主計總處最新公布的3月CPI漲幅升至3.27%，創下9年半最大漲幅。圖為民眾在新北市新店的黃昏市場採買。（中央社檔案照片）
主計總處最新公布的3月CPI漲幅升至3.27%，創下9年半最大漲幅。圖為民眾在新北市新店的黃昏市場採買。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）消費者物價指數（CPI）年增率動輒衝破2%的通膨警戒線，民眾大嘆吃不消；不過還是常看到民眾批評官方數據失真，認為物價上漲程度遠不只如此，主計總處揭露，其實民眾購買頻率高的項目，漲幅已突破6%。

去年第2季以來，國內CPI年增率屢屢突破2%，創下波段新高，最新公布的今年3月CPI漲幅更突破3%、升至3.27%，創下9年半最大漲幅，顯見國內物價上漲壓力持續升溫。

儘管CPI年增率頻頻刷新紀錄，多數民眾仍會認為數字失真，物價漲幅遠不只如此。官方數據與民眾感受出現不小落差，原因在於，CPI是由交通及通訊、食物、衣著、雜項、教養娛樂、居住、醫療保健等大類綜合而成，而民眾通常對購買頻率較高項目的價格波動，感受才會較深，其他一兩年才購買的物品，就算價格下跌，也不太會留意。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘8日在主計總處記者會上進一步對近期物價情勢做說明，從最新公布的3月物價概況來看，整體CPI漲幅為3.27%，但按購買頻度別觀察，受到油料費、外食費及蔬菜漲幅較高影響，「每月」至少購買一次者漲幅高達6.86%，創下97年9月以來、13年半最大漲幅。

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曹志弘指出，油品、外食以及蔬菜都是民眾經常購買的品項，也是漲幅相對較高的項目，統計顯示「每月」至少購買一次的品項平均漲幅超過6%，持續倍增於整體CPI漲幅，「所以民眾對最近國內物價漲幅很深刻」。

若拉長時間觀察，近十年的CPI平均年增率為0.9%，但以購買頻率來看，每月至少購買一次的十年平均漲幅為1.4%，外食費的十年平均漲幅則為1.9%，也都比整體CPI平均漲幅還要高。（編輯：黃國倫）1110409

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