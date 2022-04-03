升息效應房租喊漲 CPI未來增速恐更有感

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）主計總處將於8日公布3月消費者物價上漲率（CPI），學者普遍認為，受到國際油價高漲以及低基期因素影響，CPI飆破3%的機率很大，且升息效應可能讓房東順勢調漲房租，居住類穩定CPI的效果將慢慢鬆動。

去年起，全球通膨警訊不斷，今年又有俄烏戰爭擾亂全球政經局勢，國際能源價格應聲狂漲，更添物價上漲的壓力。主計總處3月8日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.36%，已連續7個月超越2%的通膨警戒線

台經院院長張建一日前談到國內物價走勢，直言今年3月CPI有機會突破3%。中央大學經濟系教授吳大任接受中央社記者訪問時也認為，3月CPI超過3%「可能機率不小」，除了俄烏戰爭導致國際油價居高不下，去年的低基期因素也會進一步推升漲幅。

吳大任解釋，台灣高度依賴能源進口，生產及家庭各種油電消費都跟國際能源價格有密切關係，因此國際油價上漲，會直接影響到國內物價表現；此外，俄烏戰爭也牽動國際糧食價格，如果國際糧價續漲，同樣會造成國內的物價壓力。

不過吳大任對中長期能源價格並不悲觀，他認為，國際油價處在高檔，會吸引許多廠商增產，美國自己也可能擴大生產頁岩油，下半年國際原油供給不足的情況會改善很多，價格也將出現向下調整的空間。

值得注意的是，CPI各大分類中，居住類權重高達23.5%，僅次於食物類的24.8%；居住類涵蓋房租、住宅維修及家庭用品，其中以房租權重較大、價格也相對穩定，長期以來一直是平穩CPI漲幅的重要因素。

但中央銀行今年3月升息1碼（0.25個百分點），今年還可能繼續升息，市場普遍認為，房東可能將增加的成本轉嫁至房租，這也意味居住類價格穩定CPI的效果將慢慢鬆動。

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吳大任認為，央行今年全年可能升息2碼半至3碼，勢必增加房東持有成本，進而想要調漲房租；此外，營建工人、建材價格持續走高，維修、裝潢費用也會上升，影響居住支出，這也會反映在CPI裡。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧則說，房東還是要考量漲租後，房客若不願意續租，空窗期拉長反而使成本上升的情況，但若台灣央行連續升息，下半年多少還是會增添房租上漲的壓力。（編輯：楊蘭軒）1110403