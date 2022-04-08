外食費創逾13年最大漲幅 主計總處：漲價潮高峰已過

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行政院主計總處8日公布3月消費者物價指數（CPI）年增率達3.27%，創民國101年9月以來、9年半最大漲幅，其中麵包漲幅也有6.63%。各類麵食製品價格蠢蠢欲動，圖為民眾在新北市新店黃昏市場排隊購買蔥油餅。中央社記者郭日曉攝 111年4月8日

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）主計總處今天公布3月消費者物價指數（CPI）年增率達3.27%，創下9年半新高，其中外食費漲幅達5.26%，為逾13年最大漲幅，讓民眾直呼吃不消；不過主計總處表示，餐飲漲價潮已過高峰。

去年底至今，不論是各大連鎖餐飲，還是路上的小吃店，幾乎都可以看到價格調漲的公告，讓許多外食族荷包嚴重縮水，大嘆日子難過。

從主計總處按月公布的物價概況來看，確實可發現外食費自去年第4季明顯上漲；去年10月外食費月增率為0.3%，而後漲幅一路擴大，今年1月攀上高峰、漲幅達1.53%。

不過主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，今年2、3月的外食費月增率已經開始收斂，分別為0.96%、0.47%，顯示餐飲漲價潮已過高峰，「大部分都在年初反映了」。

曹志弘也說，外食費增速放緩，意味著漲價的家數變少，且廠商沒有要再漲第二波的打算。

值得注意的是，近期物價上漲不只有外食費，日常採購常見用品的價格也有調漲；3月重要民生物資CPI年增率達3.76%，不只連續2個月突破3%，也是107年10月以來最大漲幅。

進一步觀察17項重要民生物資，又以雞蛋年漲26.89%、麵粉及調製麵粉上漲7.13%、麵包漲6.63%較顯著。（編輯：楊蘭軒）1110408