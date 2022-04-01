能源價格飆漲 歐元區3月通膨年增7.5%創新高
2022/4/1 19:15（4/1 21:35 更新）
受烏克蘭戰爭影響能源價格飆漲，歐元區3月消費者物價指數年增7.5%創新高。圖為西班牙馬德里一家加油站。（中央社檔案照片）
（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）歐盟統計局（Eurostat）今天表示，受到烏克蘭戰爭影響能源價格飆漲與供應鏈被打亂，歐元區3月消費者物價指數年增7.5%，創下新高。
俄國2月24日入侵烏克蘭，造成歐洲石油與天然氣供應受阻，導致能源價格比去年飆漲44.7%，使2月創新高的5.9%通膨率再次刷新紀錄。
歐盟統計局表示，3月物價飛漲程度超越預期的6.6%。
儘管能源價格上升是主要因素，但食物、服務與耐久財價格升幅均超越歐洲中央銀行（European Central Bank）預估的2%目標，進一步證明物價普遍上漲，不僅是反映昂貴的油價。
排除波動較高的能源和食品價格後的核心物價也飛速上漲，增加高通貨膨脹將會根深柢固風險，而這是難以逆轉現象。
排除食物與燃料價格後的核心通膨率從2.9%上升至3.2%。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110401
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