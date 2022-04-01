更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭11/300

能源價格飆漲 歐元區3月通膨年增7.5%創新高

2022/4/1 19:15（4/1 21:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受烏克蘭戰爭影響能源價格飆漲，歐元區3月消費者物價指數年增7.5%創新高。圖為西班牙馬德里一家加油站。（中央社檔案照片）
受烏克蘭戰爭影響能源價格飆漲，歐元區3月消費者物價指數年增7.5%創新高。圖為西班牙馬德里一家加油站。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）歐盟統計局（Eurostat）今天表示，受到烏克蘭戰爭影響能源價格飆漲與供應鏈被打亂，歐元區3月消費者物價指數年增7.5%，創下新高。

俄國2月24日入侵烏克蘭，造成歐洲石油與天然氣供應受阻，導致能源價格比去年飆漲44.7%，使2月創新高的5.9%通膨率再次刷新紀錄。

歐盟統計局表示，3月物價飛漲程度超越預期的6.6%。

儘管能源價格上升是主要因素，但食物、服務與耐久財價格升幅均超越歐洲中央銀行（European Central Bank）預估的2%目標，進一步證明物價普遍上漲，不僅是反映昂貴的油價。

排除波動較高的能源和食品價格後的核心物價也飛速上漲，增加高通貨膨脹將會根深柢固風險，而這是難以逆轉現象。

排除食物與燃料價格後的核心通膨率從2.9%上升至3.2%。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110401

延伸閱讀
俄烏戰事殃及 德國西班牙創新高通膨俄羅斯天然氣1日起須以盧布支付 德法為斷供做準備烏克蘭和能源雙重危機 德國下修經濟前景預測澤倫斯基促挪威增加能源供應 籲歐洲禁俄船靠港歐盟同意特殊待遇 西班牙能源危機解除現曙光
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀