歐盟同意特殊待遇 西班牙能源危機解除現曙光

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俄烏戰爭爆發後，西班牙燃料和電力價格飆漲，一度引發各產業高度不滿，民怨沸騰。圖為馬德里市區一家加油站。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年3月29日

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（中央社記者胡家綺馬德里29日專電）面對能源漲價引發罷工與停產危機，西班牙總理桑傑士日前在歐盟峰會與各國激辯，強烈要求控制市場價格，甚至一度憤而離席，終獲歐盟接受「伊比利半島特殊待遇」，能源危機解除暫現曙光。

根據國家報（El País）報導，桑傑士（Pedro Sánchez）25日在布魯塞爾舉行的歐盟峰會，與葡萄牙聯合提出要求，由於西葡所處伊比利半島的能源市場特殊性，包括高比例的再生能源，且天然氣僅占西班牙發電能源15%，應當獲得特殊待遇，因應危機時得以暫時干預國內市場、限制價格。

德國和荷蘭強烈反對西葡兩國訴求，各方在會議展開冗長且激烈辯論。僵持不下時，桑傑士在推特（Twitter）讀到法國新聞頻道記者即時推文指他，正以「否決」歐盟決議做為手段，「威脅」歐盟同意調整價格的訴求。

桑傑士對此貼文強調，從未威脅歐盟，「西班牙正在賭上未來，這是個嚴肅的議題。但在議程內容被外洩給媒體的情況下，我無法繼續與會討論」。語畢憤而起身離席。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）立刻上前調解，與桑傑士重返議會現場。桑傑士的訴求在此時終於獲得歐盟各國重視，並接受伊比利半島特殊待遇提議，西葡兩國得以在特殊情況下，暫時性管控國內能源價格，以遏止電費上漲。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會後說明，這是由於伊比利半島兩國的再生能源在能源結構占比相對高，並且與歐盟其他國家的能源市場連結度相對低。

自從俄烏戰爭爆發，西班牙燃料和電力價格雙雙飆漲，引發產業界不滿，民怨沸騰，政壇紛亂，經濟、社會、政治皆深受影響。桑傑士領導的左翼聯合內閣，內外皆承受巨大壓力。

由於能源價格上揚造成衝擊，3月以來，西班牙各行業團體發起多起罷工抗議和示威遊行活動。油價上漲，小型運輸業者首當其衝，14日「運輸產業保護平台」動員自營運輸業者和卡車司機，以無限期罷工抗議政府無作為。

罷工期間發生多起暴力衝突事件，自營卡車司機為阻斷大型運輸業者持續工作，以卡車封堵公路，並阻擋港口、批發市場、工業區等民生必需品裝卸轉運站的出入口。

另外，農民和畜牧業、各大勞工工會、自營工作者工會和消費者協會等也有示威遊行活動。

食品加工業、超商業者、農業合作社等產業協會也曾聯合向政府請願，要求提供緊急方案，以解決運輸業罷工，以免對民生經濟造成嚴重打擊。

且由於油電雙漲和通貨膨脹衝擊食品業、農漁牧業、工業，供應鏈也受到運輸中斷影響，許多企業由於缺乏原物料供給，被迫暫時停止生產。民眾也因害怕斷糧，再度爆發超市搶購風潮，乳製品被搶購一空。

不平靜的西班牙，在桑傑士面對歐盟奮力一搏，並帶著協商成果歸國後，逐漸恢復秩序。

此外，左翼聯合內閣也在27日達成共識，推出多項因應能源危機補助方案，包括60億歐元補貼、100億歐元企業紓困貸款、電費減稅、燃料每公升降價20分歐元，自4月1日起實施至6月30日。西班牙這場能源危機解除至此總算露出曙光。（編輯：陳惠珍）1110329