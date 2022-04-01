俄烏戰事殃及 德國西班牙創新高通膨

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（中央社柏林/馬德里31日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭戰事持續，能源價格飆漲與供應鏈被打亂引發歐洲通膨危機。德國通貨膨脹在3月達40多年來新高，西班牙也有類似情況，物價飆升近10%。

「紐約時報」報導，歐洲最大經濟體德國的聯邦統計局（Federal Statistics Office）30日指出，消費者物價指數比去年增加7.6%，前次出現如此之高的通膨已要回溯到1981年秋天，當時因兩伊戰爭導致石油價格急遽攀升。

德國聯邦統計局把通膨升溫歸咎於俄烏戰爭。俄國2月24日入侵烏克蘭，導致能源價格飆漲、進一步惡化好不容易才走出疫情瓶頸的供應鏈。

德國與西班牙目前通膨都超乎預期。與德國類似，西班牙通膨率較一年之前大增9.8%，創1985年以來最大增幅。

歐盟官員預訂4月1日發布歐盟整體通膨率。3月的物價飛漲已凸顯俄烏戰爭對經濟衝擊，也讓歐洲央行面臨更大壓力。歐洲央行在3月的會議時已表示，將縮減一部分購債激勵措施，警告戰爭會拖累經濟。

聯邦政府諮詢機構的德國經濟專家委員會（German Council of Economic Experts）在30日發布的報告裡警告，超過1個月仍不見盡頭的俄烏戰爭，讓他們急遽看壞德國與歐元區經濟前景。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在馬德里告訴國會議員，國內物價飆漲全因俄烏戰爭之累，政府會引入緊急措施抑制包含食物在內的物價。

俄羅斯與烏克蘭是全球重要的小麥、大麥、玉米糧倉，俄國與白俄羅斯則是全球肥料供應大宗。戰爭讓俄、烏的穀物與俄國肥料出口停擺，白俄也因遭國際制裁而出口卡關。自戰事爆發以來，全球小麥價格上漲21%、大麥33%，部分肥料的價格漲幅更達40%。

德國超市貨架上向來充裕的麵粉與葵花油，已因消費者預期短缺而搶購一空，德國農業部雖出面信心喊話，稱小麥在國內大致能自給自足，卻也坦承食物價格受能源與肥料漲價而持續上漲。

桑傑士指出，西班牙政府會實施一項規定，允許超市限制購買某些商品以抑制囤積。（譯者：陳亦偉）1110401