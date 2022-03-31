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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄羅斯天然氣1日起須以盧布支付 德法為斷供做準備

2022/3/31 23:38（4/1 08:19 更新）
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4月1日起外國購買俄羅斯天然氣須以盧布支付。法德兩國正為可能斷供做準備。（圖取自Pixabay圖庫）
4月1日起外國購買俄羅斯天然氣須以盧布支付。法德兩國正為可能斷供做準備。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社莫斯科/柏林31日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示他已簽署命令，4月1日起外國購買俄國天然氣須以俄國貨幣盧布支付，否則合約將中止。法國經濟部長則說，法德兩國正為明天俄氣可能斷供做準備。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）透過電視轉播發言表示：「他們為了採購俄羅斯的天然氣，必須在俄國銀行開設盧布帳戶。從明天開始，天然氣出貨的支付將得透過這些帳戶。」

他還說：「若未執行這樣的支付，我們將視為買方違約，並將產生隨之而來一切後果。既然沒有人免費賣任何東西給我們，我們也不會做慈善。換句話說，既有合約將停止生效。」

蒲亭2月24日發動侵略烏克蘭後，俄羅斯遭到西方大規模制裁，盧布也一度貶值至空前低點。而由於歐洲天然氣需求約1/3仰賴俄國供應，因此蒲亭為了反擊西方制裁，能源成為他手中最有力籌碼。

不過，德國和法國今天皆拒絕俄羅斯要歐洲國家以盧布支付天然氣採購的要求，稱這是違反合約，令人無法接受，還說莫斯科這種做法形同「敲詐勒索」。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）與法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在德國首都柏林舉行會談，會後哈柏克表示，他尚未見到蒲亭簽署的新命令，但德國已為所有可能情況做準備，包括俄國對歐洲的天然氣供應中斷。

他在記者會上還說，莫斯科想藉此分化西方的嘗試已經失敗，西方盟邦下定決心不會讓俄羅斯的「勒索」得逞。

法新社報導，勒麥爾也表示：「明天可能出現一種情況…不會再有任何俄羅斯天然氣（供應）。我們應該為了這些情況做準備，而我們正在這麼做。」（譯者：張正芊）1110331

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