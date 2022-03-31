歐盟反壟斷調查 搜索俄國天然氣公司駐德辦公室

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（中央社布魯塞爾31日綜合外電報導）消息人士今天透露，歐盟反壟斷調查人員突擊搜查俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）駐德國辦公室，這個俄國能源巨擘涉嫌非法哄抬歐洲天然氣價格。

歐盟執委會（European Commission）發表聲明說，旗下團隊29日突擊檢查「數家在德國從事天然氣供應、輸送和儲存的公司辦公場所」。

兩名知悉此事的消息人士指出，這項行動的主要目標是俄羅斯天然氣工業公司，這家俄國國營天然氣巨擘被控引起歐盟國家的能源緊縮危機。

彭博（Bloomberg）報導，歐盟官員搜查了俄羅斯天然氣工業公司德國子公司Gazprom Germania GmbH和 Wingas GmbH的辦公室，這兩家子公司供應了大約20%的德國市場所需。

歐盟執委會是歐盟大權在握的反壟斷執法機構，目前正調查俄羅斯天然氣工業公司透過限制供應來壓榨歐洲客戶而導致天然氣價格飆升的相關指控。

俄羅斯天然氣工業公司對於歐盟有強大影響力，因為歐盟有大約40%天然氣供應來自俄國，主要供應對象包括德國、義大利和一些東歐國家。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110331