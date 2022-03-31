蒲亭稱限盧布付天然氣不違約 德不排除輪流供電

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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭告訴德國總理蕭茲，莫斯科要求歐洲改以盧布支付所購天然氣，並不牴觸合約條款。德國則表示已有緊急應變計畫，必要時不排除輪流供電。

蒲亭上週宣布，包括歐盟在內的「不友好」國家若要購買俄國天然氣，莫斯科將只接受盧布付款。

法新社報導，克里姆林宮在一份蒲亭與蕭茲通話概要聲明中說：「蒲亭特別要告訴德國，（要求用盧布支付）這個決定並不構成違反與歐洲進口商所簽的合約條款。」

蒲亭還說，正是因歐盟國家違反國際法凍結俄國央行的外匯儲備，才會要求用盧布支付。

兩國領袖也同意，由各自的專家組就相關議題協商。

德國政府發言人則表示，柏林將繼續以歐元或美元支付俄羅斯的天然氣費用，並說蒲亭告訴蕭茲，儘管俄方要求以盧布支付，但對歐洲買方而言其實一切不變。

路透社報導，德國政府發言人表示蒲亭在電話中告訴蕭茲，要求用盧布支付對歐洲來說沒有改變，買方以歐元支付，先匯款到俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom bank），再由他們將錢兌換成盧布。

蕭茲在通話期間並未認可這項程序，但要求對方提供書面資料，以便深入了解。德國政府強調，七大工業國集團（G7）的共識不變，依然主張只以美元或歐元支付。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今天稍早已啟動一項緊急應變計畫來因應天然氣供應。哈柏克表示，目前情勢仍不明朗，俄方的聲明不夠明確。

哈柏克告訴德國第二電視台（ZDF），俄羅斯並未收回不以盧布支付就斷氣的威脅，「但有初步跡象顯示，對方不會馬上這麼做，不會那麼快實現」。

他說，德國正盡一切努力為任何的中斷做好準備。根德國經濟部計畫，如果僵局出現，德國可能採輪流供電。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110331