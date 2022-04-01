俄稱領土遭烏克蘭攻擊 澤倫斯基開除2叛徒官員

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（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯宣稱靠近烏克蘭邊界的燃料儲存設施遭到烏軍攻擊起火，但烏方並未證實。烏克蘭總統澤倫斯基稱2名高階安全官員為叛徒，並將他們開除。美國則對俄國科技業祭新制裁。

● 俄羅斯首度宣稱領土遭烏克蘭攻擊 邊境8座燃料槽起火

俄國媒體報導，鄰近烏克蘭邊界的俄羅斯城市貝爾哥羅德一處燃料儲存設施4月1日有8座燃料槽起火，火勢可能蔓延至另外8座燃料槽。這是俄國首度宣稱領土遭到烏克蘭攻擊。

貝爾哥羅德（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）稍早表示，烏克蘭2架軍用直升機對這座燃料儲存設施發動攻擊，引發火勢。烏克蘭方面並沒有宣稱發動攻擊。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這件事將阻礙兩國未來的和談。

● 烏克蘭局勢仍嚴峻 澤倫斯基稱2高官為叛徒並開除

烏克蘭總統澤倫斯基3月31日表示，烏國南部和頓巴斯地區局勢仍極為嚴峻，並稱俄羅斯部隊在馬立波（Mariupol）附近整軍。他另稱2名高階安全官員為叛徒，宣布將他們開除。

澤倫斯基表示，烏克蘭部隊已將在基輔（Kyiv）和切爾尼戈夫（Chernihiv）的俄軍擊退。他還開除了負責內部安全的首長及國家安全局刻松（Kherson）分局首長，這是他首次高調宣布開除參與烏克蘭國防的人員。

● 美對俄祭新制裁鎖定科技業 封殺最大晶片製造商

美國3月31日對俄羅斯實施新制裁，鎖定科技部門、規避制裁網路和所謂的「惡意網路行為者」，作為對俄羅斯總統蒲亭入侵烏克蘭的回應，也為制裁其他產業鋪路。

這波制裁對象包括俄羅斯21個實體與13名個人，其中有俄國最大晶片製造商、微電子產品製造和出口商Mikron。制裁將凍結鎖定目標在美國的一切資產，並普遍禁止美國人與其有業務往來。

制裁對象還包括總部設在莫斯科的Serniya Engineering和設備製造商Sertal，美國指控這2家企業非法為俄羅斯國防部門採購設備和技術。另外3個俄羅斯經濟部門也將受到制裁。

● 拜登稱蒲亭疑軟禁幕僚 一意孤行續侵烏克蘭

美國總統拜登3月31日表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）變得一意孤行，企圖繼續侵略烏克蘭，而且可能已軟禁部分幕僚。這是拜登首度公開談論西方國家對於克里姆林宮內部因烏克蘭戰事而氣氛緊張的評估。

針對情報指稱，蒲亭發現在烏克蘭戰事受到下屬誤導與蒙蔽，拜登表示「他似乎把自己隔離起來，且有一些跡象顯示，他已開除一些幕僚，或是把他們軟禁在家」。拜登也對俄國宣稱縮減攻擊烏克蘭力道抱持懷疑態度。

● 澤倫斯基示警 俄國準備強攻烏克蘭東部和南部

烏克蘭總統澤倫斯基4月1日警告，俄羅斯正在鞏固和準備對烏克蘭東部和南部展開「強力攻擊」，包括被圍困的馬立波市，烏克蘭4月1日將再嘗試從這座遭摧毀城市撤離平民。

澤倫斯基說：「在頓巴斯（Donbass）和馬立波（Mariupol），在朝著哈爾科夫（Kharkiv）方向，俄羅斯軍隊正在積累攻擊潛力、強力攻擊。」

華府呼應澤倫斯基的評估，美國資深國防官員說，俄羅斯轉移到頓巴斯可能預示著「更長、更持久衝突」。

● 俄羅斯擬開通人道走廊 讓平民撤離馬立波

俄羅斯表示，4月1日上午10時將重新開通人道走廊，讓平民得以離開被圍困的烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol），前往西北方220公里的札波羅熱（Zaporizhzhia）。

俄國國防部在聲明中表示，這是在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）提出要求後所做的決定。

● 美國防部：俄軍長數十公里車隊狀態不明 任務未成

美國國防部3月31日表示，基輔近郊一度綿延約64公里的俄軍車隊，在未能完成任務後是否仍存在，目前並不清楚；同時防長決定，延長航母打擊群和駐歐洲部隊的停留時間。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，俄羅斯可能正在重新整編烏克蘭首都基輔周邊俄軍，轉派前往烏軍強烈抵抗的烏東頓巴斯（Donbas）地區。他說，基輔周邊的俄軍約20%已換防，但俄羅斯是要為這些部隊補給或整編，再投入對烏克蘭作戰，而非讓部隊返回俄國。

柯比並表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已決定，部署歐洲的美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）會在當地再停留一陣子，杜魯門號（USS Harry S. Truman）航艦打擊群也將繼續留在地中海。

● 英情報單位：俄重整侵烏軍力 調兵喬治亞外加敘利亞傭兵

英國軍事情報單位3月31日表示，俄羅斯正從喬治亞調派兵力，重新部署部分軍隊侵略烏克蘭；另外敘利亞傭兵也準備投入烏克蘭協助俄軍作戰。

「紐約時報」報導，2名監測外國僱傭兵流向的消息人士透露，有數百名敘利亞戰士準備加入侵烏俄軍陣營，以回報莫斯科在長達11年的內戰裡協助敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府。

英國稱俄羅斯不大可能用這種方式增援，反暴露俄軍在入侵烏克蘭期間遭受意外折損。自俄羅斯2008年侵略西南邊境的前蘇聯共和國成員喬治亞以來，俄國在當地就一直有駐軍。

● 烏克蘭軍隊再傳捷報 收復切爾尼戈夫南方2村莊

英國國防部4月1日表示，烏克蘭持續對首都基輔東方和東北方進行成功但有限度反擊，烏軍已收復切爾尼戈夫（Chernihiv）南方2座村莊斯洛博達（Sloboda）和盧卡什夫卡（Lukashivka），它們位在切爾尼戈夫與基輔間主要補給線上。

英國國防部還提到，儘管俄國宣稱會減少在烏克蘭北部地區的軍事活動，但切爾尼戈夫和基輔持續受到空襲和飛彈攻擊。

● 俄軍撤出車諾比核電廠 基輔：擄走烏軍人數不明

烏克蘭官員3月31日說，俄羅斯軍人在占領烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠數週後撤出，但帶走他們俘虜的烏克蘭軍人，人數不明。稍早負責管理車諾比禁區的政府機構說，所有俄軍都已離開，並暗示是輻射疑慮造成。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）在通訊軟體Telegram引述核電廠員工說法發布聲明說：「俄羅斯占領者逃離車諾比核電廠時，帶走他們自2月24日起擄為人質的烏克蘭國家衛隊（National Guard）成員。」目前還不清楚有多少烏克蘭軍人被帶走。

烏克蘭官員3月31日表示，俄羅斯軍人在占領烏克蘭車諾比核電廠（圖）數週後撤出，但帶走俘虜的烏克蘭軍人。（美聯社）

● 俄戰機侵犯瑞典領空 美核轟炸機現身俄邊境示警

據報導俄羅斯總統蒲亭派出攜有核彈的轟炸機侵入瑞典領空，但遭戰機攔截，事後有人看到一架美國核武轟炸機出現在俄國邊境附近，向蒲亭發出警告。

瑞典媒體3月30日報導，俄國有4架戰機在波羅的海上空飛行，朝瑞典哥特蘭島（Gotland Island）俯衝。

英國「太陽報」（The Sun）報導，根據全球航班追蹤應用程式Flightradar的資料，美國一架B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortress）3月31日從英國科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）起飛。

● 應澤倫斯基所求 澳洲將供烏克蘭裝甲運兵車

澳洲總理莫里森4月1日表示，澳洲將應烏克蘭總統澤倫斯基所請，空運一批國造「巨蝮蛇」（Bushmaster）輪型裝甲運兵車給烏克蘭。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月31日與澳洲國會視訊時，直接開口要裝甲運兵車，稱對抗邪惡的勇士需要武裝。

莫里森（Scott Morrison）沒說會送多少輛巨蝮蛇。巨蝮蛇是澳洲製的輪型裝甲運兵車，除駕駛外可搭載9名士兵，車上的遙控武器塔裝備12.7mm機槍或40mm榴彈發射器，外銷多國使用。

澳洲將應烏克蘭總統澤倫斯基所請，空運一批國造「巨蝮蛇」輪型裝甲運兵車給烏克蘭。圖為巨蝮蛇同型車。（圖取自維基共享資源；作者Hpeterswald，CC BY-SA 3.0）

● 印度不參與制裁向俄購油 美警告將有「後果」

烏克蘭戰火引發美國對俄羅斯經濟制裁，但印度仍向俄羅斯購買石油，目前在印度訪問的美國安全官員警告將有「後果」。

白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）3月31日向媒體表示，任何國家若試圖透過地方貨幣交易機制或其他方式繞過制裁，繼續與俄羅斯進行貿易，將面對「後果」。

辛赫是在俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）來訪的數小時前，作出這樣的警告。拉夫羅夫3月31日抵達新德里，預定4月1日會見印度官員，可能討論國防設備及石油等交易的替代性支付方案。

● 俄羅斯天然氣須以盧布支付 德法為斷供做準備

俄羅斯總統蒲亭3月31日表示，他已簽署命令，4月1日起外國購買俄國天然氣須以俄國貨幣盧布支付，否則合約將中止。法國經濟部長則說，法德兩國正為俄氣可能斷供做準備。

由於歐洲天然氣需求約1/3仰賴俄國供應，因此蒲亭為了反擊西方制裁，能源成為他手中最有力籌碼。但德國和法國3月31日皆拒絕俄羅斯要歐洲國家以盧布支付天然氣採購的要求，稱這是違反合約，莫斯科做法形同「敲詐」。

● 日相表態拒用盧布購天然氣 仍將持續在俄能源事業

入侵烏克蘭的俄羅斯為反制各國經濟制裁，要求對俄不友好國家需以盧布購買天然氣，日本首相岸田文雄4月1日表示拒用盧布買天然氣，但他也說日本不會退出在俄羅斯合資的能源事業。

岸田在國會答詢時表示，對於俄羅斯要求以盧布購買天然氣，經與七大工業國集團（G7）協商，決定予以拒絕。但日本不會退出在俄國合資的石油與天然氣事業「薩哈林1號」（Sakhalin 1）與「薩哈林2號」（Sakhalin 2），因顧及能源安全保障。

● 美官員稱照片證明俄國襲擊糧倉 恐衝擊全球糧食供應

路透社獨家報導，美國政府照片顯示一名美國官員所說的情況，可見烏克蘭東部有糧食儲存設施受損，這表明俄羅斯攻擊的嚴重程度，影響全球糧食供應。

路透社目擊的兩張黑白影像顯示烏克蘭東部的長方形建築物在1月時還完好無損，但到了3月可見屋頂受損，以及所謂被炸出的坑洞。

美國官員表示：「截至3月下旬，至少有6座糧食儲存設施因這些攻擊而受損。」烏克蘭在2020到2021年是全球第4大穀物出口國。

● 「我們遭遺棄」 人權團體籲歐洲安全組織回烏國

烏克蘭人權團體「克里米亞人權之家」（Human Rights House Crimea）3月31日敦促歐洲安全暨合作組織（OSCE）應回到飽受戰爭蹂躪的烏克蘭，並且恢復人權監督工作。

「克里米亞人權之家」表示，2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時，歐洲安全暨合作組織將國際員工撤走，還把監督人權工作留給當地團體。「我們要求歐洲安全暨合作組織重回烏克蘭來協助，或提供保護裝備給烏克蘭人，現在俄羅斯的罪行是由沒有裝備保護的烏克蘭人在記錄。」（編輯：張正芊/核稿：劉學源）1110401