印度不參與制裁向俄購油 美警告將有「後果」

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（中央社記者林行健新德里1日專電）烏克蘭戰火引發美國對俄羅斯經濟制裁，但印度仍向俄羅斯購買石油，目前在印度訪問的美國安全官員警告將有「後果」；而英國外交大臣則表示印度是主權國家，英國無從置喙。

白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）3月30日低調自中國飛抵印度，之後會晤印度總理辦公室、商工部、外交部和安全部門的高層官員。印方並未公布會面的談話稿。

根據印度媒體「印度斯坦時報」（Hindustan Times）報導，辛赫昨晚利用會面的空檔向媒體記者表示，任何國家若試圖透過地方貨幣交易機制或其他方式繞過制裁，繼續與俄羅斯進行貿易，將面對「後果」。

被問及「後果」有哪些？辛赫回應，他目前暫時不會公開。

辛赫是在俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）來訪的數小時前，作出這樣的警告。拉夫羅夫昨晚抵達新德里，預定今天會見印度官員，可能討論國防設備及石油等交易的替代性支付方案。

印度斯坦時報引述辛赫說，他此行目的是說明美國對俄羅斯的制裁機制以及各國參與制裁的重要性，美國希望各國特別是美國的盟友，切勿以盧布與俄羅斯進行交易。

辛赫並稱，印度不要妄想莫斯科會在中國再次侵犯印度邊界時出手相助新德里，並補充美國願意協助印度減輕在國防和能源上對俄羅斯的依賴。

新德里與莫斯科的安全合作關係密切，約有6成的外購軍事設備與技術來自俄羅斯，印度於2018年向俄羅斯購買5套S-400防空飛彈系統，目前正陸續交貨。

此外，外媒報導，印度也自烏克蘭戰火爆發以來，已用優惠價向俄羅斯購買了逾1300萬桶的石油，未來還打算向俄羅斯加購焦煤。

另方面，同樣在新德里訪問的英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天出席一場論壇，他被問及對印度在西方國家祭出制裁時以低價購買俄羅斯石油的看法，特拉斯回應：「印度是一個主權國家，我不會告訴印度該怎麼做。」

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）則在論壇上說，俄羅斯石油的主要買家多是歐洲國家，歐洲3月向俄羅斯採購的石油和天然氣，甚至還比2月多了15%；反觀印度，絕大部分能源需求取自於中東，另有約7.5%至8%取自美國，俄羅斯的佔比還不到1%。

他說明，印度購油是基於經濟考量，在油價上漲時尋找划算交易是很自然的事，印度甚至不會出現在俄羅斯石油10大買家的名單之中。

蘇杰生發言後，特拉斯回應，歐洲已開始減少對俄羅斯石油和天然氣的依賴。（編輯：韋樞）1110401