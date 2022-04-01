俄戰機侵犯瑞典領空 美核轟炸機現身俄邊境示警

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）據報導俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）派出攜有核彈的轟炸機侵入瑞典領空，但遭戰機攔截，事後有人看到一架美國核武轟炸機出現在俄國邊境附近，向蒲亭發出警告。

英國「太陽報」（The Sun）報導，根據全球航班追蹤應用程式Flightradar的資料，美國一架B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortress）今天從英國科茨沃爾德機場（Cotswold Airport）起飛。

瑞典媒體昨天報導，俄國有4架戰機在波羅的海上空飛行，朝瑞典哥特蘭島（Gotland Island）俯衝。

瑞典電視第四台（TV4）、快報（Expressen）和晚報（Aftonbladet）都報導，這4架戰機分別是兩架蘇愷24轟炸機（Sukhoi Su-24）和兩架蘇愷27戰鬥機（Sukhoi Su-27）。

儘管瑞典各大媒體鋪天蓋地報導，瑞典軍方尚未證實此事。

這4架戰機3月2日從俄國加里寧格勒（Kaliningrad）基地起飛。

消息人士告訴瑞典電視第四台，據信此舉是蓄意要恫嚇瑞典。

瑞典出動JAS 39獅鷲戰機（JAS 39 Gripen）攔截這4架戰機，它們在瑞典領空停留了1分鐘左右。

3月稍早，瑞典當局證實有攔截行動，但有關戰機攜帶核彈的報導至今才曝光。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110401