「我們遭遺棄」 人權團體籲歐洲安全組織回烏國

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（中央社布拉格31日綜合外電報導）烏克蘭人權團體「克里米亞人權之家」（Human Rights House Crimea）今天敦促歐洲安全暨合作組織（OSCE）應回到飽受戰爭蹂躪的烏克蘭，並且恢復人權監督工作。

監督團體「克里米亞人權之家」表示，2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時，歐洲安全暨合作組織將國際員工撤走，還把監督人權工作留給當地團體。

歐洲安全暨合作組織觀察人員於2014年在莫斯科同意下進駐，以監督烏克蘭東部的停火過程。先前在烏東地區，親俄分離主義叛軍與烏克蘭部隊曾經交戰。歐洲安全暨合作組織是唯一中立的見證者，並且每天發布通報。

克里米亞人權之家的斯克里普尼克（Olga Skripnik）在訪問布拉格時告訴記者，歐洲安全暨合作組織在烏克蘭的人員有防彈衣、頭盔和防彈車，但他們留下每樣東西，離開了烏克蘭。

她又說：「我們要求歐洲安全暨合作組織重回烏克蘭來協助，或提供保護裝備給烏克蘭人，現在俄羅斯的罪行是由沒有裝備保護的烏克蘭人在記錄。」

克里米亞人權之家的蘇利亞里納（Maria Sulialina）表示，國際組織也應協助孩童和平民撤離，對被占領的城市提供人道援助。

她表示：「烏克蘭1萬5000所學校，有790所遭到砲轟，75所全毀。」又說，在俄國入侵期間，至少有148名孩童喪生、222人受傷。

斯克里普尼克敦促成立審理法庭，起訴俄國的入侵行為。

歐洲安全暨合作組織於1970年代成立論壇，開始東西方對話，在世界3大洲中有57個成員國，包括美國及北大西洋公約組織（NATO）其他盟國，也包括俄羅斯和烏克蘭。

歐洲安全暨合作組織3月3日通報旗下烏克蘭員工費尼納（Maryna Fenina）在東部城市哈爾科夫（Kharkiv）遭轟炸死亡。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110401