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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭32/300

應澤倫斯基所求 澳洲將供烏克蘭裝甲運兵車

2022/4/1 12:13（4/1 22:52 更新）
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澳洲將應烏克蘭總統澤倫斯基所請，空運一批國造「巨蝮蛇」輪型裝甲運兵車給烏克蘭。圖為巨蝮蛇同型車。（圖取自維基共享資源；作者Hpeterswald，CC BY-SA 3.0）
澳洲將應烏克蘭總統澤倫斯基所請，空運一批國造「巨蝮蛇」輪型裝甲運兵車給烏克蘭。圖為巨蝮蛇同型車。（圖取自維基共享資源；作者Hpeterswald，CC BY-SA 3.0）
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（中央社雪梨1日綜合外電報導）澳洲總理莫里森表示，澳洲將應烏克蘭總統澤倫斯基所請，空運一批國造「巨蝮蛇」（Bushmaster）輪型裝甲運兵車給烏克蘭。

澳洲廣播公司（ABC News）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨與澳洲國會視訊時，直接開口要裝甲運兵車，稱對抗邪惡的勇士需要武裝。

莫里森（Scott Morrison）今早表示，澳洲將應澤倫斯基所請。

莫里森說：「我們不只送上祈禱，還會送上槍枝、彈藥、人道援助，還有防彈衣跟我們的巨蝮蛇裝甲車，會用澳洲的C-17運輸機載過去。」但他沒說會送多少輛巨蝮蛇。

巨蝮蛇是澳洲製的輪型裝甲運兵車，除駕駛外可搭載9名士兵，車上的遙控武器塔裝備12.7mm機槍或40mm榴彈發射器，外銷多國使用。

此前澳洲曾承諾向烏克蘭提供9100萬澳幣軍事援助、6500萬澳幣人道援助，以及7萬公噸的煤炭。（譯者：陳亦偉）1110401

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