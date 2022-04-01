烏克蘭局勢仍嚴峻 澤倫斯基稱兩高官為叛徒並開除

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（中央社利維夫31日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏國南部和頓巴斯地區的局勢仍極為嚴峻，並稱俄羅斯部隊在馬立波（Mariupol）附近整軍。他另稱兩名高階安全官員為叛徒，宣布將他們開除。

俄羅斯2月底展開對烏克蘭的侵略，但俄國卻稱為「特殊軍事行動」，目的是為了解除烏國的武裝，將其「去納粹化」。同時，俄國也否認烏國指控俄軍以平民為攻擊目標。

澤倫斯基表示，烏克蘭部隊已將在基輔（Kyiv）和切爾尼戈夫（Chernihiv）的俄軍擊退。俄羅斯則稱那兩個城市已非攻擊重點，他們現在要力保頓巴斯（Donbas）、盧甘斯克（Luhansk）兩個烏國東南部分離主義分子控制的地區。

他說：「未來仍將會有戰鬥，為了得到我們所要的一切，我們仍得走一條艱困的路。」

「烏南和頓巴斯地區的局勢仍極為嚴峻。」

同時，澤倫斯基也表示，他開除兩名國家安全局的高階官員，兩人分別是負責內部安全的首長，及國家安全局刻松（Kherson）分局首長。

他說：「我沒有時間對付所有的叛徒，但他們會一個個受到處罰。」澤倫斯基雖未交代細節，但稱那兩人背叛了他們要保護烏克蘭的誓言。

這是澤倫斯基首次高調宣布開除參與烏克蘭國防的人員。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110401