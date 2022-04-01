更多編輯台推薦新聞：
張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚
娛樂

張惠妹演唱會亮點解析 女王風範震撼小巨蛋又能催出歌迷淚

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力
運動

鄧愷威獲譽下一個大聯盟投手 農場總監讚三振功力

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭39/300

烏克蘭局勢仍嚴峻 澤倫斯基稱兩高官為叛徒並開除

2022/4/1 09:31（4/1 22:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）3月31日開除兩名高階安全官員。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
烏克蘭總統澤倫斯基（圖）3月31日開除兩名高階安全官員。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利維夫31日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏國南部和頓巴斯地區的局勢仍極為嚴峻，並稱俄羅斯部隊在馬立波（Mariupol）附近整軍。他另稱兩名高階安全官員為叛徒，宣布將他們開除。

俄羅斯2月底展開對烏克蘭的侵略，但俄國卻稱為「特殊軍事行動」，目的是為了解除烏國的武裝，將其「去納粹化」。同時，俄國也否認烏國指控俄軍以平民為攻擊目標。

澤倫斯基表示，烏克蘭部隊已將在基輔（Kyiv）和切爾尼戈夫（Chernihiv）的俄軍擊退。俄羅斯則稱那兩個城市已非攻擊重點，他們現在要力保頓巴斯（Donbas）、盧甘斯克（Luhansk）兩個烏國東南部分離主義分子控制的地區。

他說：「未來仍將會有戰鬥，為了得到我們所要的一切，我們仍得走一條艱困的路。」

「烏南和頓巴斯地區的局勢仍極為嚴峻。」

同時，澤倫斯基也表示，他開除兩名國家安全局的高階官員，兩人分別是負責內部安全的首長，及國家安全局刻松（Kherson）分局首長。

他說：「我沒有時間對付所有的叛徒，但他們會一個個受到處罰。」澤倫斯基雖未交代細節，但稱那兩人背叛了他們要保護烏克蘭的誓言。

這是澤倫斯基首次高調宣布開除參與烏克蘭國防的人員。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110401

延伸閱讀
烏克蘭稱俄軍多已撤離車諾比 疑因士兵擔憂輻射醞釀暴動蒲亭高舉去納粹大旗合理化侵烏 紐時破除俄烏談判後戰火仍未歇 傳俄軍將領失去蒲亭的信任烏克蘭市長被俘 市民無懼開火上街示威逼俄軍撤退放人烏克蘭阿嬤詩人聞爆炸思如泉湧 公寓被轟只好撤離俄稱領土遭烏克蘭攻擊 澤倫斯基開除2叛徒官員俄羅斯首度宣稱領土遭烏克蘭攻擊 邊境8座燃料槽起火[影]俄軍撤出車諾比核電廠 基輔：擄走烏軍人數不明
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀