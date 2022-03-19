蒲亭高舉去納粹大旗合理化侵烏 紐時破除

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（中央社紐約18日綜合外電報導）俄羅斯以「去納粹」為由入侵烏克蘭。「紐約時報」指出，俄國總統蒲亭其實是利用刻板印象、扭曲事實和俄羅斯揮之不去的二戰創傷，盼正當化入侵烏克蘭，但站不住腳。

紐時指出，俄羅斯揮舞「去納粹」大旗入侵烏克蘭，這樣的主張令人費解，因為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本身是猶太裔，去年秋天才簽署一道打擊反猶主義的法令。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）雖然長期以來將烏克蘭2014年親西方革命稱為法西斯政變，不過一直到近幾個月才開始經常將這個詞套用在烏克蘭當今的政府身上。

紐時認為突然搬出「納粹」污名，表明蒲亭是利用刻板印象、扭曲事實和俄羅斯揮之不去的二戰創傷，來合理化入侵烏克蘭一事。克里姆林宮將這場戰爭視為二戰對抗邪惡納粹「衛國戰爭」的延續，顯然想藉戰勝納粹德國的自豪感，轉為對蒲亭開戰的支持。

全球各地研究種族滅絕和納粹主義的學者在蒲亭下令侵烏後發表一封公開信，直言蒲亭的敘事錯誤，「這樣的言詞實際上是錯誤的，在道德上令人反感，且深具冒犯性」。學者指出，烏克蘭雖有極右組織，但也「不能合理化俄羅斯的侵略，以及對烏克蘭嚴重的錯誤描述」。

按烏克蘭人的看法，俄國入侵的恐怖後果證明，若真有一個國家需要去納粹化，那個國家必是俄羅斯。戰爭為烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）、南部港市馬立波（Mariupol）等城市帶來毀滅，也為烏國首都基輔帶來磨難。

許多人認為蒲亭宣稱讓烏克蘭「去納粹化」，代表的是他想推翻烏克蘭政府並壓迫親西方行動主義者和團體的信號。這也呼應蒲亭利用俄羅斯對國家苦難及二戰勝利的記憶來讓俄羅斯社會軍事化，並讓鎮壓國內及侵略海外的行為有開脫的藉口。

代表烏克蘭猶太族群的組織烏克蘭猶太委員會（Ukrainian Jewish Committee）理事長多林斯基（Eduard Dolinsky）表示，烏克蘭國內確有一些人會和蒲亭一樣，將極右派組織譏為「小納粹」。

多林斯基近年來經常在社群媒體上呼籲大家關注諸如烏克蘭西部重要體育館以烏克蘭民族主義領袖舒赫維奇（Roman Shukhevych）重新命名等事務；二戰期間，舒赫維奇指揮的部隊參與大規模屠殺猶太人和波蘭人。

多林斯基逃離基輔幾天後，在烏克蘭西部接受電話訪問時說：「這個問題一直持續存在，但與俄羅斯所聲稱的威脅程度相比，問題嚴重性小了10倍。」（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110319