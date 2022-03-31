俄烏談判後戰火仍未歇 傳俄軍將領失去蒲亭的信任

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俄羅斯承諾縮減攻擊烏克蘭的力道，但30日戰事仍然激烈。圖為被俄軍砲擊的烏東盧甘斯克地區。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔30日綜合外電報導）俄羅斯昨天承諾縮減攻擊烏克蘭的力道，但今天戰事仍然激烈。此外，美國情報指稱俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發現自己被軍方誤導，大發雷霆。

俄羅斯與烏克蘭雙方代表昨天在土耳其伊斯坦堡談判，外界原本期待這次對話能帶來相對和平，但一連串戰役爆發，包括俄軍轟炸平民區、烏克蘭戰士持續推進，雙方邁向和平的希望破滅。

聯合國估計逃離烏克蘭的難民人數已突破400萬人，幾乎是烏克蘭原本總人口的1/10，而目前並無跡象顯示俄羅斯有意履行昨天在俄烏談判時許下的承諾，縮減在首都基輔和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）的戰事規模。

法新社記者也頻頻聽到來自基輔西北方戰略要地伊爾平（Irpin）的爆炸聲。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在一場演說中表示，「我們誰也不信」。他矢言，烏克蘭人會持續「為我們每一寸領土而戰」。

俄軍在南部城市馬立波（Mariupol）狂轟濫炸，許多平民困在當地，在俄國國防部宣布接受烏克蘭所提計畫、開啟臨時人道走廊供平民撤離後，其中一些人至少有了希望。俄國國防部表示，馬立波自31日上午10時（台灣時間下午3時）停火。

圖為馬立波住宅區29日遭俄軍砲擊。（安納杜魯新聞社）

俄軍持續攻擊人口稠密地區，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）今天在聯合國人權理事會（UNHRC）會議上表示，無差別攻擊可能構成戰爭罪，不見容於國際人道法。

俄軍2月24日大舉進攻烏克蘭，烏軍在歐美武器支援下，不僅讓俄方死傷慘重，還摧毀大批俄國戰車、戰機。

俄國在交戰同時也受到西方前所未有的嚴厲制裁，導致俄國貨幣盧布貶值，高科技產品進口受阻，菁英階級也受到制裁。

美國官員今天說，蒲亭得知自己被蒙蔽，怒不可遏。白宮聯絡室主任貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）引用美國情資說，蒲亭「覺得被俄國軍方誤導」。

美國官員30日指出，俄羅斯總統蒲亭（右1）的幕僚因為太害怕而不敢告訴他真相。圖為2月23日蒲亭向克里姆林宮牆邊的無名烈士墓獻上花圈。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

一名匿名美國官員形容蒲亭與軍方「關係持續緊繃」，蒲亭如今已「不再信任」手下將領。

在伊斯坦堡舉行的俄烏談判中，俄國官員在有關烏克蘭「中立及非核立場」談判出現進展的情況下，承諾「大幅」縮減攻擊規模。俄烏雙方原本都說這場會談有進展，但俄國今天淡化了談判有所突破的希望。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）也不太樂觀，他說「戰爭繼續在打」。英國首相強生（Boris Johnson）表示，西方國家應維持制裁措施，直到俄軍全部撤離烏克蘭，不剩「一兵一卒」。

英美領袖都談到要提供烏克蘭更多支援；貝丁菲爾德表示，美方的援助可能包含在黑海打擊俄艦的「反艦能力」。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天訪問中國時，希望爭取北京的支持；他本週還將造訪印度。印度先前不顧來自美方的壓力，在聯合國表決一項譴責俄國侵略烏克蘭的決議文時棄權，並持續採購俄國石油。

德國和奧地利曾擔心，若不依俄羅斯要求以盧布付帳，俄方就會切斷天然氣供應。但蒲亭今天告訴德國總理蕭茲（Olaf Scholz），可繼續以歐元付款。

此外，歐盟成員國斯洛伐克宣布，將依據情報機關提供的資訊，驅逐35名俄國外交官。

法新社記者在距離俄國邊界僅30公里的烏克蘭小鎮托斯提耶納（Trostyanets），看到茫然的居民在烏克蘭軍人探查俄軍棄置的車輛時步出家門。在自家地下室躲了一個月的巴夫洛（Pavlo）說：「鎮上什麼吃的都不剩了，沒水也沒電。」

在距離基輔不遠的伊爾平，官員說，他們在街上收拾死者遺體，而俄軍還在砲轟當地。市長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）表示，自開戰以來，伊爾平至少死了200人。

在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）東郊，法新社記者在烏軍搶回一條公路的控制權後，親眼看到12具俄軍士兵遺體散落在田間和房屋內。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110331