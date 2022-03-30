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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭14/300

俄不要求立刻以盧布買天然氣 但將擴大至其它產品

2022/3/30 21:41（3/30 22:58 更新）
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俄羅斯日前要求以盧布支付購買俄國天然氣的費用，克里姆林宮30日表示，不會立即要求買家使用盧布，將採逐步轉變方式。圖為盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
俄羅斯日前要求以盧布支付購買俄國天然氣的費用，克里姆林宮30日表示，不會立即要求買家使用盧布，將採逐步轉變方式。圖為盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社莫斯科30日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄羅斯不會立即要求買家使用盧布來購買俄國出口的天然氣，承諾將採逐步轉變方式，還宣稱俄國應開始思考擴大要求以盧布支付的出口清單。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週發布命令，要求以盧布而非美元或歐元，支付購買俄國天然氣的費用。歐洲所需要的天然氣有40%來自俄羅斯。

俄羅斯國會下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）今天稍早指出，歐盟（EU）若想要俄國天然氣，就必須以盧布支付，並表示石油、穀物、金屬、肥料、煤炭和木材等出口，可能以相同的方式定價。

俄國政府、中央銀行和俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將在31日前提出更改支付方式的方案。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在被問及是否從31日就應開始支付盧布時回答：「當然不是。」

他說：「我們之前討論過，付款和交貨是個耗時的過程…這並不意味明天交貨就應該（用盧布）付款。從技術觀點來看，這是個更漫長的過程。」

蒲亭下令以盧布向「不友好」國家收取俄羅斯天然氣費用，激勵俄國貨幣匯率走高，歐洲的天然氣價格也跟著飆升。西方因莫斯科入侵烏克蘭而對其實施全面制裁後，盧布暴跌至歷史最低點。

俄羅斯的要求遭到歐洲國家和七大工業國集團（G7）拒絕。歐洲各國家主要以歐元購買俄國天然氣，表示俄方無權重訂合約。

俄羅斯國會下議院金融市場委員會主席阿克薩科夫（Anatoly Aksakov）本週評論俄國盧布計畫時說：「我相信我們不必修改法律，一切本有規定。」

他說：「外幣將按市場匯率兌換，而匯率將在莫斯科交易所（Moscow Exchange）設定。他們可以在任何地方買盧布。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110330

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