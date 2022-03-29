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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭55/300

俄烏和談有進展 油價重挫歐股勁揚盧布飆10%

2022/3/29 21:39（3/29 23:08 更新）
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俄羅斯和烏克蘭29日進行的和平談判似乎出現明顯進展，俄貨幣盧布兌美元匯價大漲逾10%。圖為盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
俄羅斯和烏克蘭29日進行的和平談判似乎出現明顯進展，俄貨幣盧布兌美元匯價大漲逾10%。圖為盧布。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社倫敦29日綜合外電報導）俄羅斯和烏克蘭今天進行的和平談判似乎出現明顯進展，投資人對俄國原油供應的疑慮因而緩和，油價應聲重挫5%以上，德國和法國股市則勁揚3%，俄貨幣盧布兌美元匯價大漲逾10%。

法新社報導，莫斯科和基輔正在土耳其進行面對面談判，盼解決已持續5週的烏克蘭戰爭。交易商持續密切追蹤和談的進展。

歐洲基準布倫特（Brent）原油價格今天挫跌6.6%，紐約的西德州中級原油（WTI）價格下滑5.2%。

格林威治時間今天12時25分左右，巴黎股市上漲3.4%，法蘭克福股市上揚3.2%，義大利米蘭股市漲幅也逼近3%，英國倫敦股市則揚升1.35%。

格林威治時間12時45分左右，盧布兌美元匯價來到85.42盧布，相較近幾週一度創下150盧布的歷史最低紀錄。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110329

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