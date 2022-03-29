俄盧布反彈至月餘高點 當局禁放空俄股勁揚

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俄羅斯盧布兌美元匯價29日升值至一個多月新高，突破88盧布。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯盧布兌美元匯價今天升值至一個多月新高，突破88盧布。先前休市近一個月的俄國股市，今天在開市後第4個交易日也勁揚。

路透社報導，自從莫斯科2月24日開始在烏克蘭進行所謂「特殊軍事行動」後，俄羅斯遭到西方大規模制裁，引發當局暫停俄國市場交易，如今各項交易已逐漸恢復。

格林威治時間今天9時14分，盧布兌美元匯價升值2%至88.0盧布，稍早一度攀上87.40盧布，重返2月28日價位。但在離岸交易，EBS電子交易平台上的盧布匯價小貶，徘徊在89.75兌1美元價位。

ITI資本公司（ITI Capital）首席投資策略師盧茨科（Iskander Lutsko）指出，有2個強大動力支撐盧布，分別是俄羅斯將天然氣出口改為要求以盧布支付，以及俄國出口商被強制將8成外幣獲利兌換為盧布。

至於俄羅斯股市，盧茨科則說：「現在真正影響市場行情的，是俄羅斯和烏克蘭的談判進展。」兩國正在土耳其進行面對面和談。

俄股目前縮短交易時間，且設有各項限制，包括禁止放空，以及4月1日前非俄羅斯居民禁止出售股票和盧布公債，使得交易量遠低於平時。

以美元計價的俄股RTS指數今天漲幅一度達到10.2%，報907.1點；以盧布計價的MOEX指數也上揚4.2%，報2533.6點。

中心信用銀行（CentroCredit Bank）經濟學家蘇佛羅夫（Evgeny Suvorov）指出，MOEX指數目前總市值，只有美國科技業巨擘蘋果（Apple Inc.）市值的1/6。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110329