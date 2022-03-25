對烏克蘭開戰釀盧布重貶 俄羅斯生活成本大漲逾14%

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）根據最新官方數據，俄羅斯上週物價勁揚，一些家用必需品如糖的漲價幅度甚至達到14%。顯示在俄國侵略烏克蘭後遭到嚴厲制裁，導致俄國民眾生活成本持續飆高。

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯經濟部23日公布，截至3月18日為止的一週，俄國物價較去年同期上漲14.5%，創下2015年底以來最大漲幅。

俄羅斯政府機關發現，當週價格上漲最凶的是普遍用來保存食物或製酒的糖。俄羅斯聯邦統計局（Federal State Statistics Service）指出，部分地區砂糖價格漲幅甚至達到37.1%，全國平均漲幅則為14%。

價格漲幅次高的是洋蔥，全國平均漲價13.7%，部分地區漲幅高達40.4%。此外，尿布漲價4.4%，紅茶漲價4%，衛生紙則漲價3%。

自從烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯貨幣盧布大幅貶值，使得俄國通貨膨脹一路看升。盧布匯價今年來已貶值約22%，造成俄國進口貨品成本攀高。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）經理合夥人殷尼斯（Stephen Innes）指出，俄羅斯物價上漲是因為盧布貶值。他告訴BBC：「罪魁禍首是輸入性通膨。由於盧布貶值，使得俄國進口的任何東西，價格都呈倍數增長。」

社群媒體上流傳的影片顯示，在俄羅斯首都莫斯科的超市，民眾瘋狂搶購糖和蕎麥。

俄羅斯副總理艾布蘭成柯（Viktoria Abramchenko）已告訴民眾，俄國的糖和蕎麥「完全自給自足」，不需要恐慌搶購。

不過，一些俄羅斯民眾仍告訴BBC，他們持續感受到物價上漲壓力。米羅紐克（Ksenia Mironiuk）表示，在聖彼得堡，許多基本商品的價格已「劇烈上漲」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110325