更多編輯台推薦新聞：
男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低
科技

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元
生活

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北新增11名確診個案 曾赴家樂福樹林店、燒肉店與超商
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭5/300

對烏克蘭開戰釀盧布重貶 俄羅斯生活成本大漲逾14%

2022/3/25 17:17（3/25 18:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科25日綜合外電報導）根據最新官方數據，俄羅斯上週物價勁揚，一些家用必需品如糖的漲價幅度甚至達到14%。顯示在俄國侵略烏克蘭後遭到嚴厲制裁，導致俄國民眾生活成本持續飆高。

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯經濟部23日公布，截至3月18日為止的一週，俄國物價較去年同期上漲14.5%，創下2015年底以來最大漲幅。

俄羅斯政府機關發現，當週價格上漲最凶的是普遍用來保存食物或製酒的糖。俄羅斯聯邦統計局（Federal State Statistics Service）指出，部分地區砂糖價格漲幅甚至達到37.1%，全國平均漲幅則為14%。

價格漲幅次高的是洋蔥，全國平均漲價13.7%，部分地區漲幅高達40.4%。此外，尿布漲價4.4%，紅茶漲價4%，衛生紙則漲價3%。

自從烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯貨幣盧布大幅貶值，使得俄國通貨膨脹一路看升。盧布匯價今年來已貶值約22%，造成俄國進口貨品成本攀高。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）經理合夥人殷尼斯（Stephen Innes）指出，俄羅斯物價上漲是因為盧布貶值。他告訴BBC：「罪魁禍首是輸入性通膨。由於盧布貶值，使得俄國進口的任何東西，價格都呈倍數增長。」

社群媒體上流傳的影片顯示，在俄羅斯首都莫斯科的超市，民眾瘋狂搶購糖和蕎麥。

俄羅斯副總理艾布蘭成柯（Viktoria Abramchenko）已告訴民眾，俄國的糖和蕎麥「完全自給自足」，不需要恐慌搶購。

不過，一些俄羅斯民眾仍告訴BBC，他們持續感受到物價上漲壓力。米羅紐克（Ksenia Mironiuk）表示，在聖彼得堡，許多基本商品的價格已「劇烈上漲」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110325

延伸閱讀
惡性通膨、品牌紛撤 西方制裁俄羅斯民眾有感俄羅斯官媒打造平行世界 獨立媒體無畏打壓傳遞真相影片／俄羅斯國營電視台員工反戰 持標語打斷新聞直播俄羅斯社會被戰爭撕裂 經濟動盪家庭失和又抗議不斷
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀