烏俄談判露曙光 俄承諾減少烏北軍事行動

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烏克蘭與俄羅斯29日舉行談判，俄方承諾大幅減少在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊的軍事行動。圖為12日基輔遭俄軍砲擊。（美聯社）

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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭與俄羅斯代表團今天在土耳其伊斯坦堡舉行最新一輪談判。土國外長表示，本次談判取得目前為止最重大的進展；俄方承諾大幅減少在烏克蘭北部的軍事行動。

●烏克蘭稱談判進展夠促成蒲澤會 俄允減少軍事行動

烏克蘭與俄羅斯今天舉行最新談判，俄方承諾大幅減少在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊的軍事行動；烏國首席協商代表則說，今天的談判進展已足以讓兩國總統會面。

烏俄協商人員今天在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行近3週以來的首度面對面談判。雙方談判進行約4小時，中途多次休息。目前烏克蘭部隊已開始反攻基輔周邊的俄羅斯軍隊，烏克蘭試圖達成停火，且毋須讓出領土和對自身主權有所妥協。

在俄烏協商代表結束今天的談判後，俄羅斯國防部副部長表示，俄國已決定大幅減少聚焦在基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，以增加互信。

烏克蘭協商人員阿拉哈米亞（David Arakhamia）則說：「今天談判的結果已足夠進行領袖層級的會談。」此說提升烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面的可能性。

烏方協商人員另外還提到，烏克蘭在談判中提議以採納中立地位換取安全保證，意思是烏克蘭不會加入軍事聯盟，境內也不會設外國軍事基地；提案也包括就克里米亞半島（Crimea）地位展開15年的磋商期，且唯有在完全停火後，提案才會生效。

這是烏克蘭迄今公開過最詳細且具體的提案，內容也設想了一套近似於北大西洋公約組織（NATO）公約第5條，也就是北約集體防禦條款的安全保證，而波蘭、以色列、土耳其、加拿大可能是潛在的安全擔保國。

根據烏克蘭協商人員，現行烏克蘭提案的材料，已足夠成為澤倫斯基和蒲亭會談的根據，但烏方還在等待俄國的回應。

土耳其外交部表示，俄烏協商團隊不會繼續進行第2天和談。土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）在會談結束後表示，這次俄烏談判取得目前為止最重大的進展。

烏克蘭與俄羅斯協商人員29日在土耳其伊斯坦堡進行近3週以來的首度面對面談判。（圖取自twitter.com/Akparti）

●俄烏和談 克宮證實英超豪門切爾西老闆摻一腳

美媒報導，英超豪門切爾西的俄羅斯老闆阿布拉莫維奇為俄烏和談奔走，疑出現中毒症狀。克里姆林宮今天否認阿布拉莫維奇在和談期間疑遭下毒，但證實他扮演和談中間人的角色。

根據法新社，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）並非「（俄國）代表團正式（協商）成員」，但他「參與確保俄烏雙方的某些聯繫」，而且俄烏都同意由阿布拉莫維奇擔任這個角色。

●美媒稱俄富豪及烏克蘭和談代表疑中毒 美官員闢謠

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）28日報導，美國媒體稱為俄烏和談奔走的俄羅斯富豪阿布拉莫維奇及烏方和談代表疑遭下毒，但美國官員引述情資澄清，相關人員不適為「環境」因素所致，並非中毒。

據報導，阿布拉莫維奇與至少兩名烏國高階協商人員出現症狀，包括雙眼發紅、經常流淚並感到疼痛，同時臉部和雙手脫皮。

不過，美國官員引述情資澄清，相關人員不適為「環境」因素所致，並非中毒。烏克蘭方面也稱「這裡面有很多猜測和陰謀論」，敦促人們不要相信「未經證實資訊」。

一名熟悉內情消息人士29日則向法新社證實這項消息，他說：「很不幸地，的確發生華爾街日報報導的那種情事。」

俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇。（圖取自維基共享資源；作者Marina Lystseva，GFDL 1.2）

●俄軍空襲烏南尼古拉耶夫市 擊中州政府大樓

烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長維塔利．金（Vitaly Kim）今天表示，俄羅斯發動空襲，擊中尼古拉耶夫市的州政府大樓。目前已知有7人喪生，22人受傷。

維塔利．金在臉書（Facebook）寫道，「州政府大樓被擊中」，裡面的人多半「奇蹟般逃離」，但有數名平民和軍人下落不明。

●烏克蘭局部反攻 英情報：俄軍仍對基輔構成威脅

英國軍事情報今天指出，儘管烏克蘭軍隊持續在首都基輔（Kyiv）西北方進行局部反攻，但俄羅斯軍隊的打擊能力仍能對基輔構成重大威脅。

路透社報導，英國國防部透過聲明表示，俄國軍隊繼續攻擊烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol），持續對馬立波進行猛烈砲擊，「然而，馬立波市中心依然由烏克蘭掌控」。

聲明還提到，在其他地方，俄國軍隊正保持圍攻陣型，同時試圖重整和重組他們的部隊。

●俄軍圍攻馬立波9成建物受損 釀近5000死含210童

烏克蘭東南部港市馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）發言人28日表示，自俄羅斯軍隊圍攻以來，馬立波已有近5000人喪生，死者包括約210名孩童。

波成柯辦公室說，馬立波9成建築物受損，4成被摧毀，包括醫院、學校、幼稚園和工廠。

根據統計，在俄軍開始圍攻前，已有約14萬人逃離這座緊鄰亞速海（Sea of Azov）的港市；俄軍圍攻後約有15萬人離開，17萬人仍留在當地。

●烏東戰事膠著 俄派千名瓦格那集團傭兵盼扭轉戰局

英國國防部28日表示，烏克蘭東部戰事益發膠著，俄羅斯為突破僵局，已派出以凶殘著稱的「瓦格那集團」傭兵前往當地，預料將有超過1000名傭兵參戰。

法新社與美國雜誌「美國新聞與世界報導」（US News & World Report）報導，英國國防部推文說：「俄羅斯私人軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）已部署到烏克蘭東部。」

「預料他們將派出超過1000名傭兵執行戰鬥行動，包括該組織的高層領袖。」

瓦格那集團以親近俄國總統蒲亭著稱，旗下傭兵涉嫌在馬利、利比亞與敘利亞執行凶殘行動。

●克里姆林宮發言人：國家生存受威脅 才會用核武

克里姆林宮發言人培斯科夫28日告訴美國公共電視網（PBS）節目「新聞時刻」（NewsHour）說，俄羅斯只有在國家面臨存亡威脅時才會動用核武，不會是由於目前烏克蘭戰爭緣故。

培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「（烏克蘭）行動不論結果為何，當然都不會是使用核武的理由。」

「我們有個安全原則，非常清楚地陳述，只有在國家生存遭受威脅時才可以使用核武，而我們也真的會運用核武來消除這項威脅。」

●美副財長：西方計畫擴大對俄制裁 納入相關供應鏈

美國財政部副部長艾迪耶摩今天表示，美國與盟國計畫持續加重針對俄羅斯的經濟施壓，最新一波制裁將鎖定對俄軍侵略行動至關重要的多個產業，其中包括相關供應鏈。

路透社報導，艾迪耶摩（Wally Adeyemo）正在歐洲訪問，與盟友商討如何強化並執行對俄制裁。根據他準備在倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）發表的演說內容，西方國家擴大制裁之舉旨在削弱「克里姆林宮操作其戰爭機器的能力。」

●G7拒用盧布買俄天然氣 德經長：蒲亭走投無路

針對俄羅斯要求改用盧布支付俄國的天然氣，德國28日代表七大工業國集團（G7）正式回絕，德國經濟暨能源部長哈柏克直言，俄國總統蒲亭走投無路才會提出這樣的要求。

哈柏克（Robert Habeck）在G7能源部長會議後表示，G7成員國一致認為，俄方要求用盧布支付天然氣是「單方面的決定，明顯違約」，相關企業必須遵守合約，「用盧布支付是無法接受的事」。

蒲亭（Vladimir Putin）上週宣布，「不友善國家」購買俄國天然氣必須改用盧布支付。「不友善國家」指的是參與制裁俄羅斯的國家，所有的G7和歐盟成員國都在名單上。

各國向俄國購買天然氣，一般用歐元或美元支付。不過，歐洲國家高度仰賴俄羅斯的天然氣，如果俄國以沒用盧布支付為由中斷供應，將對歐洲的民生和經濟帶來衝擊。對此，哈柏克回應，德國已對所有可能發生的情況有所準備。（編輯：施施/核稿：林治平）1110329