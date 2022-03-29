烏克蘭稱談判進展足以促成兩國總統會面 俄允減少軍事行動

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烏克蘭與俄羅斯協商人員29日在土耳其伊斯坦堡進行近3週以來的首度面對面談判。（圖取自twitter.com/Akparti）

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（中央社伊斯坦堡29日綜合外電報導）烏克蘭與俄羅斯今天舉行最新談判，俄方承諾大幅減少在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊的軍事行動；烏國首席協商代表則說，今天的談判進展已足以讓兩國總統會面。

烏俄協商人員今天在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）進行近3週以來的首度面對面談判。目前烏克蘭部隊已開始反攻基輔周邊的俄羅斯人，烏克蘭試圖達成停火，且毋須讓出領土和對自身主權有所妥協。

在俄烏協商代表結束今天的談判後，俄羅斯國防部副部長表示，俄國已決定大幅減少聚焦在基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動，以增加互信。

烏克蘭協商人員阿拉哈米亞（David Arakhamia）則說：「今天談判的結果已足夠進行領袖層級的會談。」此說提升烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面的可能性。

俄方昨天曾打槍蒲澤會的想法，形容這種會面將「適得其反」。

烏方協商人員另外還提到，烏克蘭在談判中提議以採納中立地位換取安全保證，意思是烏克蘭不會加入軍事聯盟，境內也不會設外國軍事基地；提案也包括就克里米亞半島（Crimea）地位展開15年的磋商期，且唯有在完全停火後，提案才會生效。

這是烏克蘭迄今公開過最詳細且具體的提案，內容也設想了一套近似於北大西洋公約組織（NATO）公約第5條，也就是北約集體防禦條款的安全保證，而波蘭、以色列、土耳其、加拿大可能是潛在的安全擔保國。

阿拉哈米亞在談判後告訴記者：「我們希望有一套多國安全保證機制，擔保國作法將類似北約第5條，甚至是更加堅決。」

烏克蘭國家電視台報導，另一名烏國協商人員夏里伊（Oleksander Chaly）說：「如果我們成功確立這些對我國而言最根本的關鍵條款，那麼烏克蘭實際上將以永久中立的形式，確定現行不屬於任何集團的非核國地位。」

「我國領土上將不會有外國軍事基地和部署軍事隊伍，我們不會加入軍事－政治聯盟。…在我國領土上舉行軍事演習得經擔保國同意。」

根據烏克蘭協商人員，現行烏克蘭提案的材料，已足夠成為澤倫斯基和蒲亭會談的根據，但烏方還在等待俄國的回應。

土耳其外交部表示，俄烏協商團隊不會繼續進行第2天和談。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110329