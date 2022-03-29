俄軍圍攻馬立波9成建物受損 釀近5000死含210童

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）發言人今天表示，自俄羅斯軍隊圍攻以來，馬立波已有近5000人喪生，死者包括約210名孩童。

路透社報導，俄軍一個月來的轟炸重創馬立波市，導致數以萬計居民受困，沒電可用，糧食匱乏。目前尚不清楚波成柯如何統計傷亡人數。

波成柯辦公室說，馬立波9成建築物受損，4成被摧毀，包括醫院、學校、幼稚園和工廠。

根據統計，在俄軍開始圍攻前，已有約14萬人逃離這座緊鄰亞速海（Sea of Azov）的港市；俄軍圍攻後約有15萬人離開，17萬人仍留在當地。路透社無法立即證實這些數字。

波成柯已不在馬立波，他今天稍早在全國電視台上表示，約16萬名平民仍受困。他說：「民眾陷入人道主義災難，我們必須讓市民全數撤離馬立波。」

烏克蘭今天表示，情資報告顯示俄方可能沿途「挑釁」，因此不可能建立任何安全的人道走廊。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，屢屢否認鎖定平民攻擊，並責怪烏克蘭一再未能就設立安全人道走廊讓受困居民離開一事達成協議。

波成柯表示：「俄羅斯聯邦在玩我們，我們被入侵者玩弄於股掌間。」

俄烏預定明天在土耳其恢復和平談判。

烏克蘭負責人道主義走廊事務的總統顧問洛馬基納（Tetyana Lomakina）今天透過電話告訴法新社，馬立波至少已埋葬5000人，可能有多達1萬人死亡，此言似乎證實這座城市最黑暗的破壞情景。

洛馬基納說：「由於砲火未歇，10天前已停止埋葬事宜。」

俄軍在烏克蘭的行動陷入停滯，近日宣布在烏克蘭第一階段行動大致完成，重點將轉到烏克蘭東部。儘管如此，烏克蘭官方表示，俄軍在烏克蘭首都基輔附近發動攻擊，導致超過8萬戶家庭斷電，凸顯基輔面臨的危險。

烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）警告：「拿下基輔基本上等於拿下烏克蘭，這是他們的目標。」馬烈爾表示，俄軍「企圖突破基輔周圍的走廊並封鎖運輸路線」。

然而，根據烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）說法，烏克蘭激烈抵抗，逐區掃蕩，成功從俄軍手中收復具戰略意義的基輔市郊伊爾平（Irpin）。法新社記者說，前往伊爾平路上仍可聽到猛烈砲擊聲響。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110329